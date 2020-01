Fumetto in classe: la storia d’Italia nella graphic novel

Quello del rapporto tra storia e fumetto è un tema al quale si accenna sempre più spesso, tuttavia il più delle volte con una certa superficialità e scarsa competenza.

Marco Peroni, storico e sceneggiatore di graphic novel, propone un percorso formativo di tre lezioni in cui i fumetti rivelano tutta la loro capacità di farsi strumento di narrazione storica allo stesso tempo rigoroso ed efficace, soprattutto in relazione alla sensibilità dei giovani studenti.

Un ciclo di incontri, dunque, dalle finalità immediatamente operative: comprendere, in generale, il linguaggio del fumetto con le sua caratteristiche più importanti; conoscere i più recenti sviluppi del fumetto d’autore italiano come nuovo linguaggio di narrazione della storia, in grado di intercettare la sensibilità per le immagini del pubblico più giovane; selezionare alcuni argomenti e alcuni autori che li hanno raccontati, per costruire insieme modelli di lezione alternativi da proporre in classe.

Saranno svolti 3 incontri di 2 ore ciascuno per un totale di 6 ore

> Giovedì 6 febbraio 2020 – dalle 17.00 alle 19.00

> Venerdì 7 febbraio 2020 – dalle 17.00 alle 19.00

> Martedì 11 febbraio 2020 – dalle 17.00 alle 19.00