Gae, illustrata bozza di decreto: possibile finestra per la presentazione delle istanze dal 16 giugno al 2 luglio

Gae, illustrata bozza di decreto: possibile finestra per la presentazione delle istanze...

Nell’incontro di oggi, 22 gennaio 2025, come spiega Flc Cgil il Ministero dell’Istruzione e Merito ha illustrato la bozza di decreto che regola le procedure di scioglimento delle riserve, di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti già presenti nelle graduatorie ad esaurimento.

Le operazioni possibili sono 3.

Scioglimento della riserva

Il termine entro il quale i docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, in attesa del conseguimento del titolo, devono conseguire l’abilitazione ai fini dello scioglimento della riserva per l’anno scolastico 2025/26 è fissato al 30 giugno 2025.

I docenti interessati dovrebbero presentare l’istanza dal 16 giugno fino al 2 luglio 2025.

Inserimento titoli di riserva dei posti

Il termine entro il quale i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento devono possedere i requisiti per beneficiare della riserva dei posti è fissato al 2 luglio 2025. I docenti interessati dovrebbero presentare l’istanza a decorrere dal 16 giugno fino al 2 luglio 2025.

Ai fini dell’assunzione sui posti riservati, i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Inclusione annuale negli elenchi di sostegno e dei metodi didattici differenziati

Il termine entro il quale i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento devono conseguire il titolo di specializzazione sul sostegno è fissato al 30 giugno 2025. A tal fine, i docenti interessati dovrebbero poter presentare l’istanza a decorrere dal 16 giugno fino al 2 luglio 2025.

Entro lo stesso termine del 2 luglio 2025 dovrebbero poter essere dichiarati i titoli di specializzazione all’insegnamento relativi ai metodi didattici differenziati conseguiti entro il 30 giugno 2025.

Domande

Le domande di inclusione a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, di aggiornamento dei titoli di riserva di inclusione negli elenchi del sostegno o negli elenchi relativi ai metodi didattici differenziati devono essere rivolte alla sede territoriale dell’Ufficio scolastico regionale che ha gestito la relativa domanda per il biennio 2024/25 e 2025/26.

Gli aspiranti presentano unicamente in modalità telematica attraverso il Portale Unico del reclutamento.

Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) odi quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”.

L’inoltro delle istanze di partecipazione alla procedura dovrebbe essere possibile a partire dalle ore 9.00 del 16 giugno 2025 fino alle 23.59 del 2 luglio 2025.

La FLC CGIL ha chiesto al Ministero di ampliare i termini per la presentazione dell’istanza da parte dei candidati in modo da consentire loro di gestirla in modo accurato.