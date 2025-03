GAE, scioglimento delle riserve e inserimento di titoli di specializzazione e didattica differenziata: istanze dal 16 giugno al 2 luglio 2025

Il Ministero ha pubblicato il decreto ministeriale n. 12 del 28 gnnaio scorso, riguardante le procedure di scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento.

Scioglimento della riserva

Il termine entro il quale i docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, in attesa del conseguimento del titolo, devono conseguire l’abilitazione ai fini dello scioglimento della riserva per l’anno scolastico 2025/26 è fissato al 30 giugno 2025.

I docenti interessati devono presentare la relativa istanza dal 16 giugno fino al 2 luglio 2025.

Inserimento titoli di riserva dei posti

Il termine entro il quale i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento devono possedere i requisiti per beneficiare della riserva dei posti è fissato al 2 luglio 2025. Gli interessati devono presentare la relativa istanza dal 16 giugno fino al 2 luglio 2025. Per l’assunzione sui posti riservati, i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Inclusione annuale negli elenchi di sostegno e dei metodi didattici differenziati

Il termine entro il quale i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento devono conseguire il titolo di specializzazione sul sostegno è fissato al 30 giugno 2025. I docenti interessati devono presentare la relativa istanza dal 16 giugno fino al 2 luglio 2025.

Entro lo stesso termine del 2 luglio 2025 possono essere dichiarati i titoli di specializzazione all’insegnamento relativi ai metodi didattici differenziati conseguiti entro il 30 giugno 2025, ai fini dell’inclusione nei relativi elenchi.

Come presentare domanda

Gli aspiranti presentano la domanda unicamente in modalità telematica attraverso il Portale Unico del reclutamento di

raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it.

Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”.

Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie ad esaurimento. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

IL DECRETO