Genitori litigano con un docente a scuola, il dirigente interviene e viene preso a calci e pugni dai due: denunciati

Ancora violenza contro docenti e membri del personale scolastico da parte di genitori. Stavolta ci troviamo a Taranto. Qui ieri, 31 gennaio, il dirigente scolastico di un istituto comprensivo è stato aggredito da una coppia di genitori. Ecco la dinamica dei fatti, come riporta Il Corriere della Sera.

Piena solidarietà da parte di Cisl Puglia e Cisl Scuola Puglia

L’uomo è intervenuto per sedare un diverbio tra i genitori e un docente ed è stato raggiunto da calci e pugni nei pressi del cancello della scuola, sferrati dai due, riportando ferite che hanno richiesto l’intervento dei medici. Sul posto sono accorsi i carabinieri, che hanno identificato gli aggressori e stanno ricostruendo l’episodio per individuare le responsabilità e le cause che hanno fatto degenerare un confronto in una violenza. Il preside ha sporto denuncia.

A rivelare l’episodio è stata la Cisl Puglia che parla di “fatto inaccettabile e, purtroppo, ormai emblematico, in quanto sintomo di un rifiuto generalizzato di quella legalità di cui la scuola, soprattutto in contesti difficili, è spesso l’unico presidio”. “È evidentemente necessaria – prosegue il sindacato – una urgente e capillare azione sociale e politica che sostenga la scuola nella sua quotidiana opera di affermazione non solo nominale della legalità, in un tessuto sociale sempre meno disponibile ad accettare quelle regole che la scuola propone e, indirettamente, impone”.

Cisl Puglia e Cisl Scuola Puglia esprimono “piena solidarietà” e manifestano “sdegno per quanto accaduto, chiedendo agli organi scolastici competenti l’assunzione determinata di iniziative a tutela di tutti i lavoratori della scuola, da tempo ormai in trincea, nell’esercizio delle proprie preziose funzioni”.

Dirigentiscuola: “Continui attacchi al ‘cuore’ del sistema”

A dire la sua anche Dirigentiscuola, con un comunicato: “Con amarezza ritorniamo sull’ennesimo episodio di violenza consumato a danno di un dirigente scolastico. A Taranto, come poco tempo fa in Calabria, la storia si ripete con elementi sempre nuovi che gettano nello sconforto un’intera categoria che inizia a sentirsi sovraesposta, vulnerabile e costantemente impedita nell’esercizio delle sue funzioni. Ed è per questo che Dirigentiscuola, dopo i primi attestati di solidarietà e di ferma condanna di ogni forma di violenza nei luoghi di lavoro, pensa di andare oltre. Incontrerà presto il direttore generale dell’Ufficio scolastico della Puglia, non solo per rappresentare lo sdegno di un’intera categoria, ma anche per avanzare proposte immediate per porre un freno ai continui attacchi al ‘cuore’ del sistema”.

“E’ inconcepibile che chi è aggredito sia costretto a ricorrere a cure mediche e chi aggredisce se ne stia a piede libero, in attesa che la giustizia faccia il suo lungo corso. Occorre la certezza della pena sì, ma anche la certezza di misure restrittive immediate anche di natura diversa da quelle penali che diano riscontro a una condizione di impunità non più tollerabile. C’è una nuova emergenza sociale, ancorché educativa, da affrontare: lo Stato deve far sentire la sua presenza. Ci facciamo promotori di un’azione sindacale di protesta a Bari, per dare avvio ad una mobilitazione di categoria, per interloquire con il Governo, per dire basta alla continua delegittimazione del ruolo professionale e allo svilimento delle funzioni”, hanno concluso.

Violenza a scuola, escalation di casi

In questi giorni, a distanza di un giorno, sono state aggredite da dei genitori, entrambe nello stesso istituto, nel napoletano, una preside e delle maestre, nel primo caso alla scuola dell’infanzia e nel secondo al nido.

Come riporta Fanpage.it, il primo episodio ha avuto luogo giovedì 25 gennaio, con una maestra aggredita dalla mamma 22enne di una bimba, accompagnata dalla nonna 40enne. Il secondo il giorno dopo, con un’altra insegnante assalita dal papà di un’altra bimba, fermato all’ingresso dai bidelli che gli avevano chiesto le credenziali, in quanto non lo conoscevano.