Geografia a scuola: la Commissione istituita dal ministro Bianchi

Una Commissione per la conoscenza e lo studio della geografia nella scuola. Obiettivo del ministro Bianchi rilanciare lo studio di questa disciplina e fornire alle nuove generazioni gli strumenti per generare nuovi modelli di sviluppo, così come indicano gli obiettivi di sviluppo sostenibili fissati dall’Agenda 2030 dell’ONU. Compito della Commissione elaborare un rapporto periodico sulla conoscenza geografica nell’intero sistema scolastico, ma anche formulare proposte per la formazione dei docenti per l’elaborazione del Piano triennale dell’offerta formativa con riferimento allo sviluppo sostenibile, come indica il Piano RiGenerazione Scuola. Altro compito degli esperti quello di valorizzare l’apprendimento della geografia fuori dalle mura scolastiche, monitorare le buone pratiche internazionali e proporre nuovi strumenti didattici.

Questi i componenti della Commissione:

Riccardo Morri, Presidente dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia e Presidente del Corso di Laurea magistrale in Gestione e valorizzazione del territorio presso il Dipartimento di Lettere e Culture moderne della Sapienza Università di Roma, con funzioni di Coordinatore;

Gino De Vecchis, Professore onorario di Geografia della Sapienza Università di Roma;

Dino Gavinelli, Maître de Conférences des Universités – section 23 Géographie physique, humaine, économique et régionale, Presidente del Comitato di Direzione della Scuola di Scienze della Mediazione linguistica e culturale, Università degli Studi di Milano;

Cristiano Giorda, Consigliere CUN Area 11, Vicepresidente del Corso di Laurea in Scienze della formazione primaria, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione, Università degli Studi di Torino;

Silvia Grandi, esperta Comitato Tecnico Scientifico “RiGenerazione Scuola” per il supporto alle iniziative in materia di sviluppo sostenibile nelle scuole;

Elisa Magnani, Coordinatrice del Corso di Studi magistrale in Geografia e processi territoriali, Dipartimento di Storia Culture Civiltà, Università di Bologna;

Carlo Mariani, Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), ricercatore;

Giovanni Mariani, Dirigente Scolastico dell’Istituto IISS “Pietro Sette” di Santeramo in Colle (BA);

Daniela Pasquinelli D’Allegra, docente di Scuola primaria, Università Lumsa di Roma;

Paola Pepe, docente di Geografia nella Scuola secondaria di secondo grado dal 1999, certificata metodologia CLIL, Istituto Istruzione Superiore Statale “Pio La Torre” di Palermo;

Mario Tozzi, Consiglio Nazionale delle Ricerche e membro del Comitato scientifico del Touring Club Italiano;

Cristina Stringher, Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione (INVALSI), ricercatrice