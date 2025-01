Giappone, la scuola promuove lo sport ed il successo dei giovani atleti: ecco come

A livello globale si assiste ad una riduzione sensibile delle ore trascorse dai giovani nello svolgimento di attività sportive, a scuola ed all’esterno. Gli effetti, come ricordano OMS ed UNESCO nei recenti reports annuali (2023, 2022), sono negativi non solo sulla salute fisica – ovvero maggiore predisposizione a patologie cardiache, motorie e respiratori – ma anche e soprattutto sull’assetto psicologico dell’individuo. Difatti le discipline sportive, anche quelle individuali, sono ampiamente considerate un vettore d’integrazione, specie tra i giovani, sempre più isolati ed interessati ancora dagli effetti delle chiusure, quarantene e disposizioni atte a prevenire la diffusione del SARS-CoV-2. La scuola, in tale contesto, si continua a proporre non solo come promotore di attività sportiva e scienze motorie – le quali includono non banalmente lo studio di anatomia e fisiologia del corpo umano quando previsto – ma anche come elemento di spinta di giovani e promettenti atleti verso gli ambienti nazionali (ed internazionali) dello sport. Valutiamo assieme il caso giapponese.

I tornei: scuola in prima linea per reclutare atleti e professionisti

Il torneo nazionale di calcio delle scuole superiori del Giappone è fiorente dopo più di 100 anni, attirando grandi folle, milioni di spettatori in TV e creando future stelle, nonostante i club professionistici cerchino di attirare giovani talenti. Il torneo annuale è iniziato sabato scorso ed è ancora considerato l’apice del calcio amatoriale con i giovani atleti delle scuole superiori che sognano di giocare la finale davanti a decine di migliaia di persone allo Stadio Nazionale di Tokyo. Le partite sono un’occasione importante per l’intera scuola poiché le squadre di tifo studentesche sventolano bandiere, suonano tamburi e ruggiscono contro le loro squadre in uno spettacolo di rumore e colore.”Tutte le squadre hanno un livello simile di abilità tecnica, quindi dipende da chi vuole vincere di più”, ha detto all’AFP il 18enne Junpei Fukuda, il leader dei tifosi della Ryutsukeizai University Kashiwa High School. “Vogliamo che le nostre voci siano le più forti.” A differenza dell’Europa, dove i giovani giocatori vengono acquisiti dalle accademie dei club professionistici, il calcio delle scuole superiori in Giappone attrae ancora talenti d’élite. Molti passano al calcio professionistico e giocano per il loro paese con le attuali stelle del Giappone come Daizen Maeda e Reo Hatate del Celtic e Daichi Kamada del Crystal Palace, tutti avendo giocato a football al liceo. Il panorama ha iniziato a cambiare negli ultimi anni, con un numero sempre maggiore di giovani giocatori che voltano le spalle al gioco delle scuole superiori e si uniscono invece alle squadre giovanili dei club di massima serie della J. League. Di conseguenza, la qualità del torneo scolastico ha subito un duro colpo, ma la sua magia persiste per molti. Il centrocampista Kanaru Matsumoto di Ryutsukeizai Kashiwa, che l’anno prossimo diventerà professionista con lo Shonan Bellmare della J. League, ha detto che il torneo è stato “il palcoscenico su cui aspiravo a giocare fin da quando ero piccolo”. “Il motivo principale per cui sono venuto in questa scuola è perché pensavo di poter giocare qui al torneo nazionale delle scuole superiori”, ha detto il diciassettenne.

Effetti sociali e benessere a lungo termine

Il torneo nazionale delle scuole superiori fu giocato per la prima volta nel 1917, molto prima che il calcio professionistico arrivasse in Giappone con la Japan League nel 1993. Le squadre provenienti da ciascuna delle 47 prefetture del Giappone, di cui due da Tokyo, si sfidano in una competizione a eliminazione diretta della durata di 18 giorni con partite giocate nella capitale e nei suoi dintorni. Tutte le partite vengono trasmesse in televisione localmente, mentre le semifinali e la finale vengono trasmesse a un pubblico nazionale, con milioni di spettatori e studenti sintonizzati. La finale della scorsa stagione a Tokyo si è giocata davanti a 55.000 tifosi, superando di gran lunga la maggior parte delle presenze della J. League. Anche i tornei di baseball e rugby nelle scuole superiori sono popolari e il giornalista di calcio Masashi Tsuchiya ha detto che ciò è dovuto al fatto che gli sport scolastici presentano molto audience in Giappone. Anche in Italia il tema degli studenti con possibilità di praticare sport a livello agonistico è al centro del dibattito pubblico e politico: sono stati stanziati 2 milioni di euro per il 2025 a favore di borse di studio destinate agli studenti delle scuole superiori che praticano tali attività debitamente riconosciute dalle federazioni sportive. Ciò è anche in linea con le Olimpiadi invernali di Milano – Cortina del 2026.