Gina Lollobrigida ci lascia, addio alla fata Turchina di Pinocchio che aveva appassionato le scolaresche d’Italia

La notizia è arrivata nella mattinata di oggi, 16 gennaio: ci lascia la diva per eccellenza Gina Lollobrigida, una delle protagoniste più amate del cinema italiano e internazionale.

Nella sua lunghissima carriera professionale, ritorna alla mente la sua interpretazione della fata Turchina nella miniserie televisiva di Luigi Comencini, Pinocchio, trasmessa per la prima volta nel 1972.

La miniserie, tratta dall’omonimo romanzo di Carlo Collodi, in quel periodo è stata apprezzata tantissimo non solo dai telespettatori adulti, ma anche dai bambini, dagli alunni che per anni avevano letto il libro a scuola.

Gina Lollobrigida aveva 95 anni ed era nata a Subiaco il 4 luglio 1927. Il 2 febbraio 2018 venne omaggiata da Hollywood con una stella sulla “Walk of Fame”.