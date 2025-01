Giochi di matematica, al via due iniziative di Mateinitaly: i campionati Junior 2025 e la Coppa Lorenzi. Ecco come partecipare

Anche per il 2025 Mateinitaly organizza due iniziative interessanti per studenti e docenti che hanno a che fare con la didattica della matematica.

I campionati Junior di Giochi Matematici 2025

La prima è una gara di giochi matematici riservata alle classi IV e V di scuola primaria che, facendo riferimento ai “Campionati Internazionali di Giochi Matematici” organizzati per i ragazzi più grandi dal Centro PRISTEM dell’Università Bocconi, si propone come un’occasione “protetta” in cui gli allievi possano mettersi alla prova e cercare di misurare le proprie attitudini contando sul sostegno del proprio docente.

Quando si svolgerà la gara

I giochi danno la possibilità di lavorare in un modo naturale, senza farsi prendere dalla fretta ma concedendosi la possibilità di pensare per tutto il tempo che serve, imparando a gestire l’ansia della gara condividendola con gli altri e a riconoscere che qualcuno è stato migliore senza farne una tragedia, senza cercare giustificazioni prive di fondamento.

Così, anche quest’anno i “Campionati junior” invitano tutti a sfidarsi non con i classici esercizi ma con domande magari un po’ impreviste, che costringono a cercare le risposte usando fantasia e competenza.

La gara si svolgerà a scuola il 12 marzo prossimo. I ragazzini meglio classificati nelle loro scuole saranno invitati a partecipare alla finale nazionale a Milano a maggio.

Entro quando iscriversi

Le iscrizioni sono aperte, e si chiuderanno sabato 8 febbraio 2025.

Sul sitohttps://www.mateinitaly.it/campionati_junior/ si possono trovare tutte le informazioni utili, comprese alcune batterie di giochi di allenamento.

La Coppa Lorenzi

Si tratta di una gara pensata per gli alunni delle classi terze (e, novità, quest’anno anche per le classi quarte) della scuola primaria. La Coppa “Lorenzi” prende il nome da un dirigente scolastico di scuola primaria, il prof. Paolo Lorenzi di Bolzano, che ai giochi matematici dei bambini ha sempre dedicato una grande attenzione, intendendoli come una palestra in cui allenarsi nei diversi processi che caratterizzano l’attività matematica.

Quando si svolgerà la gara

La gara si terrà mercoledì 19 febbraio 2025 all’interno delle singole scuole primarie e consisterà in una serie di giochi matematici che le classi III e IV della scuola primaria dovranno risolvere in un tempo non superiore ai 90 minuti.

Entro quando iscriversi

Le tre classi, di ogni categoria, che si saranno meglio classificate potranno partecipare a titolo gratuito alla semifinale dei Campionati Junior dell’anno successivo. Per ogni dettaglio è bene consultare il sito: Coppa Lorenzi (mateinitaly.it). Le iscrizioni si chiudono il 25 gennaio.