Giochi di pronuncia: eventi Trinity College London per docenti di lingua inglese

Quali attività possono essere utilizzate per migliorare la pronuncia in lingua inglese?

Il team di supporto di Trinity College London, ente certificatore di lingua inglese, musica e arti performative, invita docenti di scuole di ogni ordine e grado agli interessanti incontri online gratuiti Giochi di Pronuncia.

In questi eventi gratuiti online dedicati ai docenti di lingua inglese, verranno presentati una serie di giochi e di attività utili ad approfondire e comprendere meglio alcuni aspetti della pronuncia inglese, da singoli suoni a frasi più complesse.



Tutti gli appuntamenti sono organizzati sulla piattaforma Zoom per permettere maggiore interazione con i partecipanti che avranno la possibilità di mettersi alla prova testando la propria pronuncia inglese in compagnia del team accademico del Trinity College London.

Ecco le date in programma:

28 ottobre → https://www.trinitycollege.it/incontra-trinity/data/4591/

18 novembre → https://www.trinitycollege.it/incontra-trinity/data/4592/

16 dicembre → https://www.trinitycollege.it/incontra-trinity/data/4593/

Per scoprire di più sull’offerta di supporto per docenti Trinity:

https://www.trinitycollege.it/inglese/supporto/

PUBBLIREDAZIONALE