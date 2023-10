Giorgia Meloni a Torino: scontri tra polizia e studenti in piazza, ci sono feriti. I manifestanti: “Non sei la benvenuta”

Oggi, a Torino, è prevista la visita della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Come riporta La Repubblica sono in corso scontri tra la polizia e degli studenti in corteo, che protestano contro il Governo. Ci sono anche dei feriti: almeno due. I manifestanti parlano di cinque.

I manifestanti si sono radunati di fronte a Palazzo Nuovo per contestare la partecipazione della presidente del Consiglio al Festival delle Regioni. L’intenzione è di raggiungere il Teatro Carignano dove alle 12 è previsto l’intervento di Giorgia Meloni.

“Soldi alla scuola non alla guerra”

“Questa è la nostra città fateci passare”, gridano gli studenti. “Meloni a Torino non sei benvenuta”, recita lo striscione ancora steso a terra davanti a Palazzo nuovo dove ci sono le tende della protesta contro il caro affitti degli studenti. Sono oltre 300 i manifestanti, bandiere No Tav e di Cambiare Rotta e militanti del centro sociale Askatasuna.

“Casa, studio, reddito”, urlano i manifestanti. “Soldi alla scuola non alla guerra” si legge sui cartelli che tengono in mano. “Abbiamo un messaggio per Meloni, non è benvenuta in questa città come non è benvenuta una passerella per questi politicanti che stanno lasciando la gente affamata nelle strade spacciandosi per chi vuole risolvere i problemi sociali ma tagliano fondi a tutti i servizi sociali”.