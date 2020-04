Giornalino scolastico da Quarantena

Riceviamo dalle prof.sse Alessia Prato e Alessandra Miotto e volentieri pubblichiamo l’edizione 0 di un originale giornalino scolastico di una scuola media.

Il progetto del giornalino della 3E della scuola medie Wojtyla di Cervarese Santa Croce è nato come una sfida alla quarantena, un modo per alunni e insegnanti per cercare di restare vicini pur rimanendo lontani dalla scuola.

Fra le pagine colorate di questo “numero 0” vediamo scorrere consigli, opinioni, pensieri e talvolta paure della classe e dei docenti, tutti uniti, però, dalla voglia di far sentire la propria voce in un momento tanto difficile quanto quello che stiamo tutti vivendo in questi mesi, affinché anche dal male e dal forzato isolamento possa nascere un fiore prezioso: la voglia di riprenderci la nostra libertà.

Buona lettura!

Ecco il link per vedere il giornalino