Giornalino scolastico, quali strumenti digitali per costruirlo? Ecco alcune idee innovative per i docenti

Giornalino scolastico, quali strumenti digitali per costruirlo? Ecco alcune idee innovative per...

A molti docenti potrebbe venire in mente di costruire un giornalino scolastico per documentare quanto accade in classe. Per quale ragione si tratta di una bella idea? Quali benefici in termini di rafforzamento del gruppo classe e di sviluppo delle abilità di lettura e scrittura? VAI AL CORSO

La costruzione condivisa di un giornalino di classe è un’esperienza formativa davvero arricchente da molti punti di vista. Innanzitutto contribuisce a migliorare la coesione all’interno del gruppo classe attraverso la raccolta e l’archivio di ricordi e di momenti chiave importanti e il racconto delle storie relative alla vita scolastica in chiave biografica, autobiografica, di reportage, di cronaca, ecc. Poi permette agli alunni di imparare ad usare strumenti digitali che possono essere adibiti alla costruzione dei giornalini. Questi, infatti, possono essere creati su mini-siti.

Quali competenze?

Nel dettaglio un progetto del genere riesce così a far sviluppare a chi ne è coinvolto competenze informatiche e digitali, oltre che capacità relazionali e sociali e, soprattutto, cognitive, linguistiche e di scrittura. Contribuendo allo sviluppo di uno storytelling di classe gli alunni possono infatti confrontarsi e imparare a lavorare in gruppo. Inoltre, riuscire a capire quali eventi rilevanti selezionare e riportare confezionando notizie e narrazioni consente di avere un primo approccio con le tecniche giornalistiche.

I provetti giornalisti possono così essere i fautori di un ambiente di classe positivo, coeso e volto ad un obiettivo comune, all’interno del quale i bambini e i ragazzi possono esprimersi rafforzando la percezione del sé costruendolo attraverso gli altri.

Il corso

Su questi argomenti il corso Mini-siti per costruire un giornalino digitale, a cura di Giovanna Malusà, in programma dal 13 marzo.

Preparati con La Tecnica della Scuola

La Tecnica della Scuola, oltre a webinar, percorsi in e-learning, certificazioni e corsi rivolti alle scuole organizza corsi di preparazione ai concorsi come il corso di preparazione al concorso Ds di 30 ore articolato in 8 moduli che affronta in modo esaustivo gli argomenti del programma dell’esame, destinato a docenti, aspiranti dirigenti e dirigenti in servizio.

I nostri webinar

Utilizzo di gemini in Google Workspace

Utilizzo del copilot in Windows

Le funzioni esecutive nell’apprendimento della matematica

GeoGebra 6 e la matematica. Livello base

Integrare gli alunni nuovi arrivati in Italia (Nai)

Progettare e valutare le competenze trasversali

Le responsabilità del docente: penale, civile e disciplinare