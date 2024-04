Scuola Futura, corsi per il personale scolastico entro dicembre 2024: l’offerta formativa della Tecnica della Scuola

Il decreto ministeriale n. 66 del 2023 ha destinato 450 milioni di euro a favore di tutte le istituzioni scolastiche quali nodi formativi locali del sistema di formazione continua per la transizione digitale finalizzato alla realizzazione di percorsi formativi per il personale scolastico (dirigenti scolastici, direttori dei servizi generali e amministrativi, personale ATA, docenti, personale educativo) sulla transizione digitale nella didattica e nell’organizzazione scolastica, in coerenza con i quadri di riferimento europei per le competenze digitali DigComp 2.2 e DigCompEdu, nel rispetto del target M4C1-13 (formazione di almeno 650.000 dirigenti scolastici, insegnanti e personale ATA entro il 31 dicembre 2024), riservando una quota pari al 40% alle scuole appartenenti alle regioni del Mezzogiorno.

Negli ultimi anni, e in particolare, negli ultimi mesi, molte sono state le innovazioni introdotte nella scuola. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si è rivelato un’occasione preziosa per contribuire all’innovazione delle istituzioni scolastiche e renderle più idonee ai cambiamenti veloci ai quali stiamo assistendo. Infatti grazie al PNRR le scuole hanno la possibilità di fare investimenti in tecnologia e nelle infrastrutture digitali, ma anche nella formazione digitale del personale.

I dirigenti scolastici, i loro staff, i docenti e il personale tecnico e amministrativo sono chiamati a progettare e realizzare in ogni singola scuola gli interventi connessi al D.M. 66/2023. Il digitale è punto di partenza per rinnovare alla radice approcci didattici, processi organizzativi, percorsi valutativi, modalità di interazione con il territorio. Per questo motivo la scuola è chiamata a realizzare una vera rigenerazione della comunità scolastica offrendo un’adeguata azione formativa.

I percorsi formativi

Per affiancare le scuole nell’ambito del programma di formazione per la Transizione digitale, La Tecnica della Scuola in collaborazione con Casco Learning propone una serie di percorsi formativi sui temi previsti dal D.M. 66/2023.

I corsi disponibili

Curricolo scolastico e competenze digitali

Metodologie attive e personalizzazione didattica

Metodologie didattiche innovative con le nuove tecnologie

Elementi ed esempi di strategie didattiche innovative

Intelligenza artificiale a scuola

Materiali didattici innovativi

Siti e blog per contenuti didattici

STEAM e didattica attiva

Apprendimento attivo con il Coding

Robotica educativa

Problem solving e stampa 3D

Laboratori green con making e coding

Come iscriversi

Invia una richiesta per la tua Scuola compilando il modulo on line, fornendo i dati richiesti: periodo di svolgimento, estremi della scuola e referente. Sarai immediatamente contattato per concordare i dettagli. Per ulteriori informazioni scrivi alla casella di posta [email protected] o chiama al numero 095 448780.

Scegli il corso che ti piacerebbe organizzare nella tua scuola. Costruiremo insieme un percorso di formazione!