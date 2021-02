Giornata contro il bullismo. Azzolina: fenomeno che non accenna a diminuire

Il 7 febbraio è la giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo: “Fenomeni che non accennano a diminuire. Come adulti non possiamo voltarci dall’altra parte. Dobbiamo essere al fianco dei ragazzi, guidarli, non lasciarli soli.” Così la Ministra dell’istruzione ancora in carica Lucia Azzolina.

Un evento, quello della giornata contro il bullismo e il cyberbullismo, strettamente legato alla giornata del Safer Internet Day 2021 in programma il 9 febbraio, per un Internet più sicuro e a misura di ragazzi.

Gli eventi in programma

Per l’occasione il Ministero dell’Istruzione ha pianificato laboratori online, dirette con gli esperti e la presentazione delle nuove Linee guida. Verrà inoltre discussa una ricerca che mostra come il tempo trascorso online stia decisamente aumentando: 1 ragazzo su 5 si definisce sempre connesso; 6 su 10 sono online dalle 5 alle 10 ore al giorno. Spiega il Ministero: Numeri raddoppiati rispetto allo scorso anno, complici anche i periodi passati a casa, lontano da scuola o da altre attività di socializzazione, durante la pandemia. Per il 59% gli episodi di cyberbullismo sono aumentati.

Ricordiamo che il Ministero dell’Istruzione è coordinatore di “Generazioni connesse”, il Safer Internet Centre in Italia, il Centro italiano per la sicurezza in Rete. Altre istituzioni ed enti coinvolti nelle iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo: l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, la Polizia di Stato, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, l’Università di Firenze e l’Università “Sapienza” di Roma, Save the Children Italia, SOS il Telefono Azzurro, la cooperativa E.D.I. Onlus, Skuola.net, l’Agenzia di stampa DIRE e l’Ente Autonomo Giffoni Experience.

Già domenica 7 febbraio, alcuni interventi social di “Generazioni Connesse” che danno spazio agli studenti e alle studentesse per dire la loro sul tema.

Lunedì 8 febbraio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, alla vigilia della Giornata mondiale del SID, si svolgerà il “Media education workshop”, un laboratorio di formazione e di scambio di pratiche per docenti sull’educazione ai mediadigitali e la progettazione di un curricolo delle competenze digitali nelle scuole. Sono già 5.000 gli insegnanti che hanno aderito. Sarà anche possibile seguire il workshop in diretta streaming a questo indirizzo: https://vimeo.com/scuolafutura

La mattina del 9 febbraio: il Safer Internet Centre Italia ha promosso un’edizione online dell’evento nazionale, che si svolgerà dalle ore 10:00 alle ore 13:00, in diretta sul canale Facebook e YouTube del Ministero e di Generazioni Connesse.

Le linee di orientamento del MI (aggiornamento 2021)

L’intento delle linee guida è consentire ai dirigenti, docenti ed operatori scolastici di comprendere, ridurre e contrastare i fenomeni negativi che colpiscono i nostri bambini e ragazzi, fornendo strumenti di comprovata evidenza scientifica.

L’attuale dettato normativo, Legge 71 del 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, prevede un aggiornamento biennale delle Linee di Orientamento e attribuisce a una pluralità di soggetti compiti e responsabilità ben precisi, ribadendo, però, il ruolo centrale della scuola, chiamata a realizzare azioni preventive in un’ottica di governance coordinata dal Ministero che includano:

la formazione del personale scolastico;

la nomina e la formazione di almeno un referente per le attività di contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo per ogni autonomia scolastica;

la promozione di un ruolo attivo degli studenti. Le studentesse e gli studenti devono essere sensibilizzati ad un uso responsabile della Rete e resi capaci di gestire le relazioni digitali in contesti non protetti.

Il lavoro didattico volto a favorire l’acquisizione delle competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole. Tali indicazioni sono, a loro volta, contenute anche nella Legge 20 agosto 2019 n. 92 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” che prevede, nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica, l’educazione alla cittadinanza digitale.

