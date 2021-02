Salvini apre sulla lista dei Ministri, nessun veto su Azzolina, problemi solo per Elsa Fornero

Quelle odierne di Matteo Salvini sembrano dichiarazioni improntate alla distensione, con un’apertura quasi inaspettata persino verso Lucia Azzolina.

Nel corso della conferenza stampa svoltasi dopo l’incontro con Draghi, Matteo Salvini un giornalista gli ha chiesto cosa intendesse dire precisamente affermando di non voler porre condizioni.

In particolare il giornalista ha insistito per sapere se questa linea riguardi anche la composizione del Governo.

Salvini ha risposto senza esitare: “Noi rispettiamo le scelte del professor Draghi e aspettiamo di conoscerle per giudicarle. Non chiedo a priori un governo tecnico o un governo politico, o non voglio tizio e non voglio caio, se c’è Bonafede sì e se c’è Azzolina no. Lascio al professor Draghi queste valutazioni. E’ chiaro ed evidente che se uno mi mettesse la dottoressa Fornero Ministra del lavoro sarebbe complicato”

“Lasciamo alla sensibilità del professor Draghi di allestire la squadra – ha aggiunto il leader della Lega – se poi ritiene di recuperare qualche Ministro del Governo uscente sarà lui a decidere di farlo”



In ogni caso Salvini ha sottolineato che il sostegno al Governo deve passare attraverso alcuni obiettivi condivisi che ha elencato con precisione: piano sanitario, lavoro, riapertura e scuola.