Giornata del libro 2021: gli eventi in programma in tutta Italia

Si celebra oggi, 23 aprile la venticinquesima Giornata internazionale del libro e del diritto d’autore del 2021. Forse non tutti sanno che la Giornata internazionale del libro fu istituita dall’Unesco nel 1996, il 23 aprile perché è il giorno in cui, tutti e tre nel 1616, sono morti tre grandi scrittori importanti colonne della cultura universale: Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Garciloso de la Vega.

In Italia la giornata si celebra con una buona notizia: nei primi tre mesi del 2021 le vendite dei libri hanno registrato un incremento del 26,6 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. È l’effetto trainante degli acquisti online, che oggi rappresenta il 45 per cento delle vendite. A sostenerlo è l’Aie, l’Associazione Italiana Editori, che si rallegra anche per la forte capacità dell’editoria libraria di resistere alla crisi da Covid-19, confermando le aspettative positive già accennate nella seconda metà del 2020.

Anche i dati relativi al valore dell’editoria indipendente sono incoraggianti: nel primo trimestre del 2021 infatti è cresciuta del 34 per cento, con un incremento complessivo decisamente superiore alla media di mercato del circa il 30%.

L’Adei, Associazione degli Editori Indipendenti, e l’istituto di ricerca tedesco GfK ha condotto una ricerca sui dati relativi al mercato editoriale tra il 4 gennaio e il 28 marzo 2021 e i dati appena citati mostrano nel complesso una crescita importantea, con un totale di 22,8 milioni di copie vendute tra grande distribuzione (+10,8 per cento), librerie indipendenti (+20,3) ed e-commerce e catene librarie (+41,5).

Gli eventi

In Italia si tratta del sesto anniversario della Giornata che sarà celebrato online, con una fitta serie di appuntamenti. Tra questi segnaliamo quello delle Biblioteche di Roma, che in collaborazione con Aie, organizza sul suo canale Youtube e sulla sua pagina Facebook, il festival Leggere sempre. Si tratta di una rassegna di incontri e approfondimenti, il 23 e il 24 aprile, per un viaggio attraverso i libri alla scoperta di alcuni dei più famosi autori internazionali. Il 23 aprile si svolgerà il Lettura Day, che proseguirà poi ogni giovedì fino a settembre 2021, con l’intenzione di avvicinare ai libri grandi e piccoli lettori, con letture pubbliche da varie località consultabili sul sito web www.letturaday.it.

A Treviso il sistema bibliotecario organizza letture collettive e incontri a cura del sistema Bibliotecario del Vittoriese, in streaming sul canale Youtube delle biblioteche a partire dalle ore 17 di venerdì. LaEffe, il canale televisivo Sky di Feltrinelli propone per l’intera giornata letture di grandi autori, documentari e serie tv tratte da alcuni grandi classici e best seller.

A Milano sarà possibile scaricare gratuitamente una ricca serie di titoli dal sito dell’Area Biblioteche del Comune e sui mezzi di trasporto della rete cittadina, inquadrando il QR Code presente sui manifesti dell’evento, scegliere il libro più affine ai propri gusti e scaricarlo in versione digitale, fino al 30 giugno e a cadenza settimanale.

Il Ministero della Cultura ripropone il Maggio dei libri, iniziativa del Centro per il libro e la lettura, che quest’anno celebra i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri; l’iniziativa coinvolgerà enti locali, scuole, biblioteche, librerie, festival e editori e sarà attiva dal 23 aprile al 31 maggio.

A Firenze il 23, per tutta la giornata, ogni persona che acquisterà un libro nelle librerie indipendenti della città riceverà un fiore in omaggio, un iris, simbolo del capoluogo toscano.

A Napoli la Farmacia Porzio ha deciso di donare un libro a chi è meno fortunato.

La Giornata mondiale del Libro da parte della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco a Roma organizza degli eventi presso l’Ateneo UNINT – Università degli studi internazionali di Roma e presso la Libera Università Maria SS. Assunta – LUMSA. Sulla pagina Facebook della Commissione è stato stilato un elenco di libri ambientati nelle venti regioni italiane, con l’intento di sottolineare il legame tra letteratura e territorio.

