Giornata della Memoria, tutte le iniziative nelle scuole siciliane

Lunedì 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, le scuole siciliane di ogni ordine e grado si impegnano in un ricco calendario di iniziative volte a ricordare le vittime della Shoah. Da Palermo a Catania, passando per tutte le province dell’Isola, il mondo della scuola si unisce per promuovere valori di pace, rispetto e fratellanza attraverso momenti di riflessione, proiezioni di film, letture, canti e rappresentazioni teatrali.

Nel capoluogo siciliano, quattro istituti scolastici saranno protagonisti di un evento commemorativo che si terrà alle ore 17 presso la Prefettura di Palermo, nella storica Villa Whitaker. Partecipano il Liceo Scientifico “Benedetto Croce”, l’Educandato Statale “Maria Adelaide”, la Direzione Didattica “Aristide Gabelli” e l’Istituto Comprensivo “Uditore – Setti Carraro”. Gli studenti presenteranno elaborazioni artistiche originali ispirate al tema della Shoah, dando voce al loro impegno creativo e riflessivo.

All’incontro sarà presente Marco Anello, Dirigente Vicario dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, a testimonianza del sostegno istituzionale alle iniziative educative legate alla memoria storica.

Le attività organizzate in tutta la regione mirano a sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza di ricordare i tragici eventi della Shoah e a promuovere il rispetto tra i popoli. Attraverso laboratori, dibattiti e spettacoli, gli studenti si confrontano su tematiche fondamentali come la dignità umana, la solidarietà e il valore della memoria storica come monito per il futuro.

Consulta il programma completo

Ecco un elenco dettagliato delle iniziative organizzate nelle scuole siciliane, suddiviso per provincia.