Giornata della vista: un check-up agli occhi almeno una volta l’anno

Oggi, 13 ottobre, è la Giornata Mondiale della Vista e a ricordare quanto sia prezioso quest’organo per l’edizione odierna è stato coniato lo slogan “#LoveYourEyes” con l’obiettivo dell’International Agency for the Prevention of Blindness (Iapb) di realizzare 5 milioni di esami della vista per aumentare la consapevolezza dei cittadini di tutto il mondo sulla salute degli occhi.

Si parla infatti di oltre tre milioni di italiani a rischio visivo per le patologie più gravi: glaucoma, degenerazione maculare e retinopatia diabetica, malattie che possono compromettere tutta o parte della capacità visiva.

“Il 13 ottobre è una giornata -spiega la Società di oftalmologia – in cui dobbiamo assolutamente pensare ai nostri occhi e capire che, se uno vede male, ha una penalizzazione dell’83%”. Gli fa eco l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti: “La perdita della vista coincide con enormi costi sociali e personali: è un dolore profondo, fonte di depressione non solo senile, una grande perdita di autonomia e qualità della vita”.

Da qui le visite di controllo che vanno fatte con la giusta frequenza per capire il prima possibile se qualcosa non va.

Importante è pure il legame che esiste tra occhio e sonno, mentre altre patologie dell’occhio quali cataratta nell’anziano o patologie degenerative della retina, possono influire negativamente sul nostro ritmo sonno-veglia.