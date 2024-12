Giornata delle persone con disabilità

La celebrazione della Giornata internazionale delle persone con disabilità indetta come ogni anno su iniziativa delle Nazioni Unite per promuovere l’integrazione delle persone disabili deve essere occasione di un messaggio forte e chiaro nella costruzione di una cultura della disabilità nuova e cosciente che coinvolga l’intera società per un’inclusione senza pareti né confini nella consapevolezza che ogni persona con la propria unicità rappresenta una risorsa unica. Abbiamo tutti il dovere di contribuire a creare una collettività più giusta e solidale in cui nessuno deve esser lasciato indietro e nessun diritto deve essere ignorato. Dobbiamo, pertanto, proiettarci verso un mondo che accoglie e include ogni soggetto, senza eccezioni avviando un cammino che conduca alla totale partecipazione ed uguaglianza intesa come il diritto delle persone con disabilità a prendere parte pienamente alla vita e allo sviluppo della società.

Le istituzioni, poi, hanno un ruolo cruciale nella soluzione di problematiche quali quelle relative all’accessibilità,

ai pregiudizi, all’occupazione, all’assistenza sanitaria, all’isolamento sociale, al supporto e alle risorse”. Politica, che “non può sottrarsi e deve dare immediate risposte prendendo nella dovuta considerazione le voci delle persone con disabilità e le loro esigenze.



Fernando Nucifero