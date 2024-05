Giornata Internazionale delle Donne nella Matematica 2024, gli eventi in Italia: ecco quando e dove

Giornata Internazionale delle Donne nella Matematica 2024, gli eventi in Italia: ecco...

Dal 2019, il 12 maggio si celebra la Giornata Internazionale delle Donne nella Matematica. Il 31 luglio 2018, durante l’evento del World Meeting for Women in Mathematics a Rio de Janeiro, si è deciso di ricordare la nascita di Maryam Mirzakhani, scomparsa nel 1917 a soli 40 anni per una malattia terminale, docente di matematica all’Università di Stanford, una delle maggiori esperte mondiali di geometria e sistemi dinamici.

È stata la prima donna a essere stata insignita della Medaglia Fields nel 2014. Il premio le è stato conferito per i suoi eccezionali contributi alla dinamica e alla geometria delle superfici di Riemann e dei loro spazi moduli, diventando la prima donna, e la prima iraniana, ad essere riconosciuta per i suoi risultati matematici da questo massimo premio matematico.

La giornata del 12 maggio vuole quindi essere un’occasione per “ispirare le donne di tutto il mondo a celebrare i loro risultati in matematica e incoraggiare un ambiente di lavoro aperto, accogliente e inclusivo per tutti”. Tale scopo è promosso e incoraggiato anche attraverso iniziative di vario genere rivolte a tutti e tutte.

Numerosi gli eventi a livello internazionale, per saperne di più https://may12.womeninmaths.org/why.

Eventi in Italia

Molti gli eventi che già nella settimana scorsa, a Napoli, a Torino, a Roma, a Pisa, a Padova, a Brescia hanno ricordato la Giornata delle donne nella matematica e numerosi quelli ancora in programma, rivolto a tutti, bambini e bambine in particolare della scuola primaria, per avvicinarli con il gioco, la caccia al tesoro e altre attività alla bellezza della matematica.

Segnaliamo alcuni eventi in programma nei prossimi giorni.

Brescia, lunedì 13 maggio, “Curiosità, rompicapi, matematici e tassellazioni”, la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali e il Dipartimento di Matematica e Fisica “Niccolò Tartaglia” organizzano un seminario aperto a tutti nella Sala della Gloria.

Camerino, lunedì 13 maggio, presso il Dipartimento di Matematica, polo Giovanni Giachetta, dalle 16 alle 18, si svolgerà il seminario “Matematica e differenze di genere”.

Roma, lunedì 13 maggio, presso la Biblioteca Centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, studenti di scuole secondarie di secondo grado e universitari sono invitati al seminario tavola rotonda.

Firenze, mercoledì 15 maggio, presso il Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università di Firenze, rivolto a studentesse e studenti della scuola secondaria di II grado, si svolgerà il seminario, accompagnato da giochi matematici, May12@DiMaI.

L’Aquila, dal 13 al 17 maggio, presso il Rettorato del Gran Sasso Science Institute, laboratori rivolti alle scuole secondarie di primo grado, dalle 9 alle 13, dal titolo “Oggi mi sveglio creativa!”

Reggio Emilia, mercoledì 15 maggio, al Caffè Letterario di via Turri, ci sarà la proiezione di “Alicia Boole: vedere la quarta dimensione”, alle 18.

Roma, giovedì 16 maggio, presso il Dipartimento di Matematica dell’Unviersità Tor Vergata, alle 15 seminario aperto a tutti su “Hybrid perturbations in elliptic regularity”.