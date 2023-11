Giornata Internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, si celebra il 20 novembre 2023

Il 20 novembre si celebra la “Giornata Internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza”.

Per l’occasione UNICEF Italia propone alle scuole di ogni ordine e grado alcuni strumenti che possono aiutare i docenti a realizzare, all’interno delle classi, momenti di approfondimento dedicati ai diritti delle bambine, dei bambini e degli adolescenti.

“In questo momento estremamente difficile a causa dei conflitti in diverse parti del mondo – sottolinea il Ministero – si

ravvisa l’opportunità che una particolare attenzione venga prestata alla promozione dell’Articolo 38 della Convenzione “Ogni bambino e bambina ha diritto di essere protetto dalla guerra”.

Tra i materiali che l’UNICEF Italia propone è stato inserito “Pace libera tutti”: si tratta di una pubblicazione, in formato elettronico, che contiene Dodici racconti e dodici illustrazioni che parlano di pace alle bambine e ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi e che invitano a approfondire questo tema e coglierlo come un’opportunità e un modo per risolvere i piccoli e grandi conflitti in una reale occasione di crescita individuale e collettiva e il video di animazione “Combattere i giganti” sull’importanza dell’istruzione per vincere violenza e povertà.

Unitamente a questa proposta, UNICEF Italia ha elaborato un ricco “portfolio” di risorse focalizzate sulla promozione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza rivolte ad ogni fascia di età.

Nella nota sono disponibili i link a tutti i materiali.

LA NOTA