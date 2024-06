Unicef, programma “Scuole per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”: adesioni entro il 18 ottobre 2024

Per l’anno scolastico 2024/2025 il Comitato Italiano per l’UNICEF in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito propone il nuovo Programma “Scuole per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” per accompagnare le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado in un percorso di scoperta, approfondimento e realizzazione dei diritti di tutte le persone di minore età.

L’obiettivo del Programma è di favorire la conoscenza e l’attuazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel contesto educativo e contribuire a realizzare esperienze significative in ambienti di apprendimento che tutelino i diritti alla salute, alla non discriminazione e ad un’educazione di qualità per tutte e tutti.

Le scuole interessate possono iscriversi, entro e non oltre il 18 ottobre 2024, compilando l’apposito form on line al seguente link: https://www.unicef.it/italia-amica-deibambini/programma-scuola/scuole-per-i-diritti

LA NOTA