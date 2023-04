Giornata mondiale autismo, Valditara e Frassinetti: “Bel segnale Ministero Istruzione e Merito illuminato di blu”

“Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, come numerosi palazzi istituzionali, si è illuminato di blu, il colore simbolo della Giornata Mondiale che sensibilizza tutti noi sul tema della “Consapevolezza sull’Autismo” ha scritto il ministro Valditara in un tweet.

“Oggi nella giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo è bello vedere il nostro Ministero illuminato di blu. Un segnale tangibile, come l’invio alle scuole di una nota contenente l’invito ad organizzare iniziative dedicate ad approfondire questo tema. È necessario riflettere su come migliorare la vita scolastica dei bambini e dei ragazzi con disturbo dello spettro autistico” questo quanto dichiara Paola Frassinetti sottosegretaria all’Istruzione ed al Merito con delega alla disabilità.

Le parole della ministra per le Disabilità

Durante la trasmissione Sky Tg24 “Live in Napoli” incentrata sulla disabilità, commentando l’ipotesi di avere nelle scuole, in ogni classe, uno psicologo (come prevede più di un disegno di legge, anche promosso dagli studenti) ed una figura che si occupi di inclusione, la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli ha detto: sono d’accordo che “vi siano tante figure, anche diversificate all’interno della scuola, però abbiamo bisogno anche che ci sia un’armonizzazione di queste figure”.

Chi fa sostegno deve avere consapevolezza

Dopo avere auspicato che quello della disabilità “diventi un tema di competenza di tutti”, la ministra Locatelli è entrata nel vivo del concetto.

“Abbiamo bisogno di un lavoro fatto attorno alla persona e che ci sia una consapevolezza di tutti gli insegnanti rispetto al tema dell’inclusione. Gli insegnanti di sostegno debbono essere motivati e specializzati“, ha sottolineato la titolare del dicastero per le disabilità.

Effettivamente, rimanendo alla motivazione, si tratta di una condizione interiore di partenza che dovrebbe essere saggiate durante il percorso specializzante.