Giornata mondiale dei diritti dei bambini, il Garante Marziale (Calabria): abusi sui minori aumentati anche a scuola, per qualche mela marcia – INTERVISTA

Ogni 20 novembre cade la giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, in questa ricorrenza abbiamo pensato di intervistare il Garante dell’Infanzia e dell’adolescenza della Regione Calabria, il sociologo Antonio Marziale.

Garante dell’Infanzia della Regione Calabria

Come avevamo scritto in un articolo di circa un mese fa, il dott. Antonio Marziale torna a ricoprire il ruolo di Grante dell’Infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria. Marziale si definisce un Garante “on the road”, sempre per strada a verificare in prima persona i problemi e a rendersi conto dello stato di necessità. Proprio per questa sua caratteristica spontanea di Garante dell’infanzia sempre in trincea per la tutela dei minori, La Tecnica della Scuola ha pensato, nella giornata mondiale dei diritti dei bambini, di intervistare un personaggio che si spende in prima persona per tutelare i diritti dei minori. Il dott. Marziale spesso è invitato in tantissime scuole calabresi, non solo dell’infanzia e della primaria, ma anche quelle della secondaria, per convegni che trattano le problematiche che coinvolgono i minori.

Intervista ad Antonio Marziale

Nonostante la ricorrenza della giornata mondiale dei diritti dell’infanzia sia caduta di domenica, abbiamo ritenuto importante affrontare con un esperto del settore alcune tematiche riferite al mondo dei bambini, degli adolescenti e della scuola. Al Garante Marziale abbiamo chiesto di commentare i dati forniti dalla direzione della polizia criminale sull’aumento del 54% degli abusi su minori che si registrano all’interno delle scuole. La conversazione è continuata anche sull’indagine di Demopolis riguardante la povertà educativa minorile, che ha fatto emergere un dato veramente preoccupante: 80 mila studenti bocciati per le troppe assenze scolastica dopo l’emergenza COVID. Si è quindi parlato di dispersione scolastica causata dal disagio sociale.