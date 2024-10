Giornata mondiale del docente, mai così tanti precari: l’Europa apre alle assunzioni automatiche? DIRETTA ore 16,00

Il 5 Ottobre ricorre la Giornata mondiale degli Insegnanti, data in cui si commemora la sottoscrizione delle Raccomandazioni dell’UNESCO sullo status di insegnante, la principale struttura di riferimento per i diritti e le responsabilità dei docenti su scala mondiale, ed ha come obiettivo fondamentale quello di suscitare riflessioni sul ruolo dei professionisti della formazione, sulle sfide che affrontano quotidianamente, sulle difficili condizioni di lavoro a cui sono spesso sottoposti.

Il tema di quest’anno, come riporta il sito di UNESCO, è: “Valorizzare la voce degli insegnanti: verso un nuovo contratto sociale per l’istruzione”.

La diretta della Tecnica della Scuola

La Tecnica della Scuola, in vista della Giornata mondiale degli insegnanti, vuole porre il focus sui docenti precari, sempre più in aumento nel nuovo anno scolastico. Si calcola che ormai quasi un docente su quattro è precario e in questo senso è arrivato il deferimento alla Corte di Giustizia europea per abuso di contratti a tempo determinato.

Ne parleremo, nel corso della diretta di oggi, venerdì 4 ottobre, alle ore 16,00, con la sottosegretaria all’Istruzione e al Merito Paola Frassinetti, con il dirigente nazionale della Gilda degli Insegnanti Vito Castellana, e con due docenti precari, Federica Voci e Valerio Ponziani, che ci racconteranno le loro esperienze. Modera il direttore della Tecnica della Scuola Alessandro Giuliani. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

SEGUI E PARTECIPA ALLA DIRETTA