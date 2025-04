Sentenze a raffica su algoritmo GPS, carta docente e ferie non godute. La UIL scuola Lombardia parla di danno erariale evitabile

Sono già tantissime le sentenze a favore di docenti precari assistiti dall’Ufficio legale della UIL Scuola Lombardia con risarcimenti di migliaia e migliaia di euro da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Abbiamo ascoltato, ai nostri microfoni, il Segretario generale della UIL Scuola Lombardia, Abele Parente, che nonostante la grande soddisfazione per i risultati raggiunti in sede di contenzioso contro l’Amministrazione, su ricorsi contro il malfunzionamento dell’algoritmo dell GPS, contro il mancato bonus di 500 euro della carta docente ai supplenti, contro il mancato pagamento delle ferie non godute ai precari della scuola, ritiene che esista un problema che deve comunque essere superato. Il sindacalista della Uil Scuola dichiara: “È completamente sbagliato il modus operandi dell’Amministrazione, colpevole, con ogni evidenza, di non risolvere il contenzioso attraverso il superamento delle problematiche, e quindi di creare un notevole e ingente danno erariale”. Parente conclude il suo pensiero politico-sindacale, affermando: ” il risparmio delle spese legali di centinaia o addirittura migliaia di ricorsi vinti dal sindacato e che vedono soccombente l’Amministrazione, potrebbe essere utilizzato per politiche scolastiche volte a superare le problematiche del precariato e per il miglioramento dell’offerta formativa”:

Numerose le sentenze a favore dei precari

Sono veramente tante le sentenze favorevoli ai precari della scuola in Lombardia, su ferie non pagate e Carta del docente: i giudici danno ragione ai precari. La Uil Scuola vince ancora, il Tribunale di Lecco, lo scorso 20 marzo, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito pagando la cifra di 11mila euro a due docenti. In Lombardia oltre 20 insegnanti sono stati già risarciti grazie ai ricorsi promossi dal sindacato guidato dal sindacalista Abele Parente e dal suo ufficio legale.

Il giorno 3 aprile 2025, con la sentenza n. 72/2025 del Tribunale del lavoro di Brescia, condanna il MIM alle spese per la carta del docente, un’altra vittoria della Uil Scuola sul piano della difesa dei diritti dei docenti precari. Il Segretario Abele Parente parla di centinaia e centinaia di prossime sentenze che sono in dirittura d’arrivo sulle tematiche come la questione dell’algoritmo delle GPS, della carta docente e del mancato godimento e pagamento delle ferie, senza parlare del recupero del 2013, dove si arriverà in tempi brevi ad un ulteriore pronunciamento della Cassazione dopo quello già in arrivo per l’udienza dello scorso 2 aprile 2025.

Una battuta sulle elezioni RSU 2025

Abbiamo chiesto al Segretario Generale della Uil Scuola Lombardia, a pochi giorni dalle prossime elezioni RSU 2025, quale è la sua sensazione rispetto all’umore dei tanti docenti e personale Ata della scuola lombarda. Per il sindacalista Parente la sensazione è molto positiva, la Uil Scuola Rua, prosegue Parente “è veramente l’unico sindacato che per tutelare i diritti dei docenti e del personale Ata non ha timore a scontrarsi contro l’Amministrazione e questo è dimostrato dal grande numero di sentenze favorevoli agli iscritti del sindacato”. L’auspicio per Parente è quello di ottenere un buon risultato per tutelare con i fatti, e non solo con le parole, i diritti di tutti i lavoratori e le lavoratrici della scuola.