Giornata mondiale del docente, un convegno di Ugl Scuola sugli “insegnanti di cui abbiamo bisogno”: partecipa Valditara

Una scuola al passo con i tempi, dove le parole didattica, inclusione, educazione e conoscenza siano termini sempre più aderenti alla realtà, è ormai un’assoluta esigenza. In tale contesto, la formazione assume un aspetto determinante e la figura dell’insegnante diventa un punto di riferimento indispensabile per la costruzione del domani e per le famiglie stesse.

Si potrà seguire l’evento anche via streaming

Le delicate tematiche che i docenti affrontano sono spesso appesantite da difficoltà legate alle condizioni di lavoro e a contesti di una certa complessità. Il loro ruolo deve essere, pertanto, sostenuto e valorizzato al fine di coltivare e arricchire l’arte di formare le giovani generazioni. Per discutere del tema, l’Associazione Italiana Maestri Cattolici e l’UGL Scuola – in occasione della Giornata mondiale degli Insegnanti promossa dall’Unesco – hanno organizzato un incontro-dibattito pubblico che si terrà giovedì 5 ottobre alle ore 12.30 presso l’IH Hotels Roma Cicerone in via

Cicerone 55/c a Roma e trasmesso in diretta web.

L’evento si inserisce nella XIII Edizione di “CENTOPIAZZE per l’impegno educativo” promosso dall’AIMC e vedrà collegati in diretta 100 istituti scolastici in rappresentanza di tutto il territorio nazionale.

I partecipanti all’evento

Parteciperanno e interverranno all’incontro-dibattito Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e del Merito, Ornella Cuzzupi, Segretaria Nazionale UGL Scuola, Giuseppe Desideri, Segretario Generale Unione Mondiale Insegnanti Cattolici, Esther Flocco, Presidente Nazionale AIMC, Albert Kabuge, Padre missionario, comp. Centro Cattolico Internazionale di Coop. con l’UNESCO, S.E. Antonino Raspanti, Vescovo di Acireale e Presidente CESI, Cristina Riccardi, Vice Presidente Forum delle Associazioni Familiari, Anna Paola Sabatini, Direttrice Generale USR Lazio, Maurizio Sibilio, Prorettore dell’Università degli Studi di Salerno.