Patrocinata dall’Unesco, si è svolta il 23 aprile la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, che promuove la lettura, la pubblicazione dei libri e la protezione della proprietà intellettuale attraverso il copyright. Questo evento si celebra, con numerose manifestazioni, in tutto il mondo a partire dal 1996 (anche se la Giornata è stata istituita nel novembre dell’anno precedente).

Inizialmente la ricorrenza fu ufficializzata in Spagna, promossa dallo scrittore valenciano Vincent Clavel Andrés, e il giorno scelto per quella che era definita “la Giornata del libro spagnolo” fu il 7 ottobre del 1926, per essere poi spostato al 23 aprile in concomitanza con la festività di Sant Jordi (San Giorgio), patrono della Catalogna, con la tradizione di donare libri e rose.

Con il patrocinio dell’Unesco, la Giornata mondiale del libro è stata confermata per il 23 aprile anche perché è il giorno in cui sono morti nel 1616 tre scrittori considerati dei pilastri della cultura universale: lo spagnolo Miguel de Cervantes, William Shakespeare e il peruviano Garciloso de la Vega.

Dal 2001, l’Unesco elegge anche una capitale mondiale del libro: quest’anno è stata scelta la città di Guadalajara, in Messico, “per il suo impegno nel realizzare politiche che promuovano i libri come strumento di rivoluzione culturale, con l’obiettivo di combattere la violenza e costruire una cultura di pace”.

Per quanto riguarda il nostro Paese, il rapporto dell’Aie (Associazione italiana editori) registra come nel 2021 il mercato italiano è stato il sesto al mondo con 3,1 miliardi di euro di fatturato. Le copie vendute, rispetto al 2020, sono state il 18% in più, i libri pubblicati sono cresciuti del 22,9%. Le pubblicazioni di e-book sono invece diminuite del 5,6%.

Inoltre, l’Istat ha evidenziato che nel 2020 il 46,4% delle persone ha dichiarato di aver letto almeno un libro nel corso di 12 mesi. La fascia di lettori maggiore è rappresentata dalle ragazze tra gli 11 e i 24 anni, nella quale si trova una percentuale alta di lettrici (60%).