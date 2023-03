Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo 2023, le iniziative previste in tutta Italia per domenica 2 aprile

La XVI Giornata Mondiale per la consapevolezza sull’Autismo si svolgerà domenica 2 aprile 2023. Il World Autism Awareness Day è stato istituito dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (ONU) il 18 dicembre del 2007.

Per l’occasione ogni anno i monumenti più importanti in tutto il mondo si illuminano di blu, grazie al progetto Light it up blue, partito dall’organizzazione internazionale Autism Speaks. In Italia tra i monumenti illuminati di blu la fontana dei Dioscuri al centro della piazza del Quirinale, il palazzo Montecitorio, la Mole Antonelliana di Torino, la Torre di Pisa e la basilica di San Francesco di Assisi.

Alcuni dati sull’autismo

I nuovi dati divulgati dai Centri di controllo e prevenzione delle malattie – CDC negli Stati Uniti evidenziano come negli USA ci sia stato un graduale incremento delle diagnosi di autismo, con una prevalenza di un bambino di 8 anni su 36 (2,8%) per il 2020. La cifra è molto superiore alla stima del 2018 che aveva rilevato una prevalenza di 1 su 44 (2,3%), un incremento che non può essere spiegato soltanto con la diversa classificazione o con la diversa propensione a fare diagnosi.

Nel 2020 i maschi sono quattro volte più frequenti delle femmine, le quali pure aumentano e per la prima volta toccano la percentuale dell’1%.

Secondo il Ministero della Salute italiano circa 1 bambino su 77 (fascia d’età 7-9 anni) presenta un disturbo dello spettro autistico. In Italia, quindi, l’autismo coinvolge circa 500.000 famiglie.

Le iniziative

Impossibile citare il gran numero di iniziative che si svolgeranno nei giorni precedenti al 2 aprile e in particolare durante la data ufficiale della ricorrenza.

Ricordiamone alcune, tra le tante, dal Nord al Sud del Paese.

Roma: il Gruppo Asperger Lazio, Municipio VIII di Roma e Ospedale Bambino Gesù promuovono l’incontro di sessanta associazioni da tutta Italia. Protagoniste saranno le persone che non sono specializzate, ma che incontrano altre persone autistiche nei luoghi di lavoro, di divertimento, di cultura, di sport. L’iniziativa si terrà domenica 2 aprile a Roma dalle 16 alle 19.

Piemonte: nella Città di Chivasso gli Amici del fiume Po anticiperanno la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’autismo del 2 aprile con giri in barca “in blu”.

Campania: l’USR per la Campania propone la realizzazione di un libro digitale dal titolo “Sensibilizzare l’animo con uno scatto” – II Edizione che costituisce un racconto per immagini delle esperienze promosse dalle istituzioni scolastiche sul tema dell’autismo. I docenti interessati possono inviare una email a [email protected].

Triveneto: Autismo Triveneto ha creato un fitto calendario di eventi legati con occasioni di incontro e di scambio tra cui la 27° Marcia di Primavera organizzata, Pompieropoli per l’autismo – soccorso inclusivo, un’area riservata ai bambini che potranno prendere parte ad una esercitazione pratica delle attività dei Vigili del Fuoco attraverso un percorso facilitato dalla presenza di indicazioni realizzate attraverso immagini PECS (Picture Exchange Communication System). Infine, a partire dalle 19 la Basilica palladiana si illuminerà di blu, colore simbolo dell’autismo.

Sicilia: Palermo torna a colorarsi di blu; domenica 2 aprile a partire dalle ore 20.30, in teatro con ingresso libero, si darà inizio allo spettacolo, patrocinato dalla Presidenza dell’Ars, dalla Presidenza della Regione Siciliana e dal Comune di Palermo che ha aderito e patrocinato la giornata mondiale a Palermo. Protagonisti della scena saranno i ragazzi speciali che danzeranno sul palco. Alla serata sono state invitate le istituzioni, le autorità e le scuole di ogni ordine e grado che in queste settimane hanno partecipato a campagne di sensibilizzazione sul tema dell’autismo.

L’abbracciata collettiva: si tratta di una maratona natatoria di 30 ore (dalle 07.30 del 1/04 alle 13.30 del 2/04). Ogni partecipante potrà contribuire nuotando, galleggiando, stando in corsia; i metri percorsi in vasca rappresenteranno simbolicamente il tentativo di avvicinarsi alle problematiche delle famiglie dei bambini con disturbo dello spettro autistico. L’evento sarà realizzato in contemporanea nazionale tra le principali città d’Italia che aderiranno all’iniziativa. I proventi raccolti dalle donazioni saranno devoluti alle famiglie dei ragazzi autistici per offrirgli la possibilità di effettuare la Tma (Metodo Caputo-Ippolito) durante l’anno.

Bologna: l’appuntamento è alle 9 in Piazza Re di Renzo; qui i partecipanti troveranno un gazebo dove potranno comprare gadget e uova di Pasqua per contribuire alle attività dell’Associazione Nazionale Genitori di PerSone con Autismo Bologna, la sezione del capoluogo emiliano, e ci sarà un corteo per arrivare all’accensione delle luci blu in Piazza Maggiore.

Roma: l’appuntamento è alle 9 in Piazza della Bocca della Verità, dove verranno distribuiti ai più piccoli i palloncini blu per festeggiare la Giornata e ci si preparerà per la Run for Autism (http://www.runforautism.it/) una maratona non competitiva.

Inoltre per essere informati e per approfondimenti si può consultare il sito https://www.raiscuola.rai.it/percorsi/2aprilegiornatamondialedellautismo.