Giornata mondiale della disabilità 2023, come favorire la partecipazione a Erasmus+? La conferenza a Roma

Giorno 3 dicembre, domenica prossima, si celebra la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità: ma quali percorsi di inclusione possono essere attivati all’interno di programmi di mobilità come Erasmus+?

Il tema dell’inclusione sociale di persone con minori opportunità rientra tra gli obiettivi primari e trasversali di Erasmus+ 2021-2027, il Programma per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport in Europa. A tal fine, lunedì 4 dicembre 2023, viene organizzata a Roma la Conferenza nazionale “Percorsi di inclusione per favorire la partecipazione a Erasmus+”. L’evento si svolge nell’Auditorium di Inapp, Corso d’Italia 33, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, il 3 dicembre.

L’iniziativa rientra tra le attività transnazionali del Programma Erasmus+ Inclusion for newcomers e si rivolge in modo particolare a chi non ha esperienza in progettazione europea, desidera conoscere meglio il Programma e condividere idee e strategie, per una migliore cooperazione e mobilità internazionale.

L’evento è frutto della collaborazione tra le tre Agenzie che gestiscono in Italia il Programma Erasmus+: Indire, Inapp e dall’Agenzia italiana per la Gioventù.

La presentazione delle strategie

Il programma propone una riflessione sul tema dell’inclusione, partendo dalla disabilità per esplorare i vari aspetti legati agli ostacoli che di fatto precludono o limitano la partecipazione alle attività di mobilità e cooperazione di Erasmus+. Più di altri programmi, in Erasmus+ si definiscono target e interventi comuni da rivolgere soprattutto alle persone con minori opportunità e si propongono definizioni condivise e obiettivi specifici che riguardano tutti gli ambiti dell’apprendimento.

Le Agenzie presenteranno le rispettive strategie nazionali, adottate su indicazione della Commissione europea, e i piani di lavoro sulla valorizzazione delle diversità, per rendere sempre più accessibile e inclusivo il Programma, con l’obiettivo di stimolarne la conoscenza ed incrementarne la partecipazione di nuove organizzazioni e di persone con minori opportunità.

Come si svolgerà la conferenza?

La conferenza prevede una sessione plenaria la mattina e sessioni parallele nel pomeriggio; con gruppi di lavoro nei settori istruzione scolastica, formazione professionale, gioventù, sport ed educazione degli adulti. Nei gruppi verranno fornite informazioni utili a presentare le nuove proposte, con focus sulle azioni di breve durata, che hanno procedure più semplici. Inoltre, saranno presenti esperti referenti di progetti Erasmus+, che condivederanno le buone pratiche e le esperienze realizzate.

Durante l’evento verrà inoltre presentata la modalità di accesso facilitato al sito del Programma Erasmus+ www.erasmusplus.it, sviluppata con l’obiettivo di rendere più agevole l’acquisizione delle informazioni per le persone svantaggiate.

E’ possibile seguire i lavori in diretta streaming registrandosi a questo link: https://www.eventi-inapp.it/evento-4-dicembre-2023/