Giornata mondiale della Terra, proposte per una scuola sostenibile: “Investi nel nostro pianeta” – DIRETTA 21/04 ore 10,30

Manca pochissimo alla Giornata mondiale della Terra 2023, giunta alla 53esima edizione. Il tema di quest’anno sarà “Investi nel nostro pianeta”. Come? Coinvolgendo governi, istituzioni, imprese e oltre un miliardo di cittadini di 192 Paesi nel mondo a fare la propria parte contro la crisi climatica e investire in un’economia verde ovvero l’unica via per un futuro sano, prospero ed equo.

Tra gli impegni prefissati, come ricorda l’Ansa, c’è ad esempio quello di Google, salvare la barriera corallina con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, attraverso il progetto ‘Calling in our corals’. Obiettivo monitorare la salute dell’ecosistema, tracciare la pesca illegale con la collaborazione di biologi marini e l’aiuto degli utenti in una piattaforma ad hoc.

C’è poi la lotta allo spreco alimentare. In Italia, secondo uno studio, ci sono 1,5 milioni di ettari in cui si producono alimenti che finiscono nell’immondizia dei consumatori. Come se due regioni italiane producessero cibo destinato a non essere mai consumato. La perdita di terreni coltivabili si prevede preoccupante in vista dell’aumento di popolazione entro il 2050 (quasi 10 miliardi). Bisogna dunque ridurre del 50% gli sprechi alimentari, come afferma il target 12.3 dell’Agenda 2030.

La diretta di Educazione Civica della Tecnica della Scuola

Si avvicina il quinto appuntamento dell’anno di educazione civica che La Tecnica della Scuola dedica agli istituti scolastici (primo e secondo ciclo): Giornata mondiale della Terra, proposte per una scuola sostenibile.

Venerdì 21 aprile dalle ore 10:30 alle 12:00, in vista della Giornata mondiale della Terra (che si celebra sabato 22 aprile), ci confronteremo insieme sui temi relativi alla sostenibilità del pianeta, alla luce degli articoli 9 e 42 della nostra Costituzione, che recitano:

Art. 9: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.

Art. 41: “L’iniziativa economica privata e’ libera. Non puo’ svolgersi in contrasto con l’utilita’ sociale o in modo da recare danno (alla salute, all’ambiente,)) alla sicurezza, alla liberta’, alla dignita’ umana”.

Tutti gli ospiti dell’evento

Luciano Di Tizio , presidente WWF.

, presidente WWF. Vanda Bonardo, Legambiente.

Legambiente. Stefano Branca, direttore Istituto Vulcanologia Catania.

Durante la puntata speciale, interverranno anche Elisa Colella, dirigente scolastica del liceo classico ‘Cutelli-Salanitro’ di Catania, e Massimo Mainardi, docente dell’Istituto Comprensivo ‘Carozza’ di Salsomaggiore Terme, in provincia di Prato. Anche gli alunni dei due istituti interagiranno con gli ospiti. Decine di migliaia di alunni saranno collegati on line direttamente da scuola.

A partecipare all’evento Aluisi Tosolini, ex dirigente scolastico del liceo Bertolucci di Parma, fondatore del movimento ‘Avanguardie educative’. Conduce Daniele Di Frangia.

Come seguire l’evento?

Per seguire l’evento non è necessario ricevere alcun link, basta andare sui canali Facebook o YouTube della Tecnica della Scuola (o cliccare sul video di sopra) il giorno dell’evento.

L’evento è aperto a tutte le classi della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado.

