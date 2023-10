Giornata per la riduzione del rischio dei disastri naturali, materiali e video utili nell’ambito della campagna “Io non rischio”

Giornata per la riduzione del rischio dei disastri naturali, materiali e video...

Nell’ambito delle attività previste dal Protocollo di intesa tra Ministero dell’Istruzione e del Merito e la Presidenza

del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile, in occasione della celebrazione della “Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali” che si celebra il 13 ottobre, è stata ideata l’iniziativa “L’attimo decisivo”, declinazione della campagna nazionale “Io non rischio”, dedicata a tutti gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di primo grado.

La campagna è attuata mediante la distribuzione di un fumetto, ideato per coinvolgere i giovani lettori e sensibilizzarli sulle buone pratiche di protezione civile.

Parte integrante dell’iniziativa sono sei videolezioni, tenute da esperti della comunità scientifica e di protezione civile, riguardanti i rischi naturali e le attività della campagna, della durata di circa 15 minuti ciascuna.

Tali video possono costituire un valido supporto per i docenti, insieme ad ulteriori documenti e ad una sintetica bibliografia/sitografia utile per approfondire ciascun rischio.

