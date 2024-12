Giovanni Torrisi è morto, se ne va l’amato ex dirigente di un liceo catanese che ha collaborato con La Tecnica della Scuola

Giovanni Torrisi è morto, se ne va l’amato ex dirigente di un...

Giovanni Torrisi è morto: il dirigente scolastico di uno dei più noti licei di Catania, il Boggio Lera, si è spento lo scorso venerdì 29 novembre a 79 anni. I funerali si sono tenuti ieri, 1° dicembre, alle ore 9 nella Chiesa Madre di Giarre.

L’ex preside ha collaborato, negli anni Novanta e Duemila, con La Tecnica della Scuola interessandosi a temi relativi all’orientamento scolastico in uscita dalla scuola secondaria di primo grado, con la creatività e la voglia di fare che lo hanno sempre contraddistinto.

Il suo operato da dirigente e le novità apportate al liceo

Torrisi ha diretto la scuola per tanti anni, rendendosi fautore di numerose novità. Negli anni Novanta, ad esempio, ha avviato il liceo ad indirizzo linguistico, con programmi all’avanguardia. Nell’anno scolastico 1996/97 è stata introdotta nella scuola la sperimentazione ad indirizzo scientifico-tecnologico, caratterizzata dall’integrazione tra scienza e tecnologia.

Il cordoglio degli ex studenti

Torrisi, ex docente di filosofia, ha diretto la scuola per 22 anni, dal 1990 al 2012 lasciando sicuramente una vera e propria impronta nel cuore di chi lo ha conosciuto. Sono infatti tantissimi gli ex studenti che hanno avuto il piacere di rendergli omaggio sui social.

La Tecnica della Scuola si unisce alle condoglianze di questi ultimi e di tutta la comunità scolastica catanese, porgendo la sua vicinanza ai familiari.