Gita scolastica in Sicilia, il parco dei miti uno straordinario viaggio nel tempo immersi nella natura

Un’area tematica immersa nella natura del Parco dell’Etna dedicata all’affascinante ed eterna mitologia, un sentiero natura affascinante e coinvolgente, adatto agli alunni di tutte le età per conoscere in maniera formativa e divertente il celebre episodio dell’Odissea. Si tratta della “Grotta di Polifemo” con:

il gigantesco Polifemo , protagonista del celebre episodio dell’Odissea ambientato alle pendici dell’Etna dove il dio del fuoco, Efesto, ha allestito la sua fucina;

, protagonista del celebre episodio dell’Odissea ambientato alle pendici dell’Etna dove il dio del fuoco, Efesto, ha allestito la sua fucina; la Nave di Ulisse , sulla quale è possibile salire a bordo vivendo la fuga dal pericoloso ciclope;

, sulla quale è possibile salire a bordo vivendo la fuga dal pericoloso ciclope; il Labirinto con il tremendo Minotauro;

con il tremendo Minotauro; il Cavallo di Troia, struttura gigante in legno in cui si può salire ricordando la celebre strategia ideata da Ulisse per sconfiggere i troiani e porre fine alla guerra.

Queste, e tante altre attrattive “mitiche” fanno rivivere le fantastiche storie della mitologia classica a cominciare da quelle, non poche, ambientate in Sicilia.

La Sicilia è nota anche come “Terra dei Miti” o “Isola degli dei”. Non è un caso, infatti, che in questa fantastica terra ricca di colori, montagne che sputano fuoco, mare azzurro, distese di grano, un caldo sole che accarezza le verdi colline sia stata scelta dagli antichi greci come luogo prediletto dai parenti stretti di Zeus.

La Mitologia è una parte fondamentale della nostra cultura, le storie avvincenti dei miti classici hanno un fascino intramontabile e spesso contengono anche un messaggio morale ed educativo. Conservarne e tramandarne i contenuti e i significati è quasi un dovere, tra l’altro rivivere i miti in forma ludica, invita a fantasticare e a creare le relazioni tra vicende e protagonisti vari, quali eroi, dei, semidei e creature mostruose.

L’iniziativa è firmata dall’Associazione Amici della Terra, che con i suoi progetti fra i quali anche un “Teatro dei Miti”, ha creato un vero e proprio polo di educazione ambientale e di fruizione turistica, scientifica e culturale, punto di riferimento per tutte le scuole italiane.

L’area dedicata alla grotta di Polifemo è, inoltre arricchita da percorsi interattivi sull’orientamento, con la meridiana, la Rosa dei Venti e la spiegazione sull’origine delle stagioni attraverso la nota leggenda del Ratto di Proserpina.

Per informazioni: tel. 095 78 90 768 (dalle 9 alle 13) o al 347 04 15 868 (dalle 16 alle 18).

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATO SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO