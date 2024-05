Studente disabile escluso dalla gita perché manca il docente di sostegno, la dirigente: è stata davvero la scuola a creare disagio?

Riceviamo e pubblichiamo la replica della dirigente scolastica Maria De Pietro dell’IS Gobetti Marchesini Casale Arduino di Torino al nostro articolo sull’esclusione di uno studente con disabilità della scuola da una gita dovuta alla mancanza del docente di sostegno.

Le dichiarazioni riportate nell’articolo sono state estrapolate da un discorso ben più articolato, avvenuto tra me e la mamma dell’alunno e non possono ritenersi esaustive, data la delicatezza della questione che implica la salvaguardia della privacy di uno studente minore, con fragilità molto complesse nella gestione.

Soltanto i docenti di sostegno della sua classe potevano accompagnarlo in gita in quanto sanno come intervenire in caso di urgenze e necessità. Poiché impossibilitati, ho invitato la mamma ad andare con suo figlio in quanto persona di riferimento. La proposta era ragionevole nell’ottica di un rapporto collaborativo tra scuola-famiglia ma la mamma non l’ha accolta per una questione di principio.

L’IS Gobetti Marchesini Casale Arduino, nell’ambito di una didattica inclusiva, programma innumerevoli iniziative per tutti gli studenti, e quindi l’alunno, sempre accompagnato dai docenti anche di sostegno, ha partecipato a molteplici attività come le uscite: Parco Zoom, Teatro S. Giuseppe, corso di nuoto, tutte a totale carico economico della scuola.

E’ dovere del Dirigente organizzare le attività inclusive ma in sicurezza, preservando l’incolumità degli studenti e garantendo il loro ben-essere. Noi lo abbiamo garantito!

Infatti la madre ha dichiarato che il figlio viene a scuola volentieri. Rispettosa della privacy non posso entrare nello specifico della situazione; di contro osservo che la questione di “principio” della madre è stata prioritaria rispetto al soddisfacimento del desiderio del figlio e che le foto del minore pubblicate con il consenso dei genitori adesso girano sul web. Non esprimo un giudizio di valore, in quanto rispettosa delle scelte altrui, ma chiudo con una riflessione strettamente personale: è stata davvero la Scuola a creare disagio psicologico?

Dirigente Maria De Pietro