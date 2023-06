Gli insegnanti badanti e le vacanze troppo lunghe

Le affermazioni della docente Valentina Chindamo nella sua lettera “Troppo lunghe in estate. Insegnanti badanti? Se non sanno tenere gli studenti devono cambiare lavoro” mi sembrano un po’ troppo drastiche e semplicistiche.

Forse la suddetta non ha mai insegnato (beata lei, se così è) in scuole eufemisticamente dette “difficili”, dove l’utenza scolastica non si limita ad insultare gli insegnanti (magari fosse solo quello!), ma li minaccia ed aggredisce fisicamente, tipo lancio di pietre sulla macchina del prof. con questi dentro, coltelli puntati dal fratello più grande alla gola del prof., danneggiamento della vettura del prof. (righe sulla carrozzeria o gomme forate).

Io, insegnante di tedesco, ho per mia fortuna solo parzialmente fatto tali esperienze un anno scolastico in cui, non avendo abbastanza allievi per la lingua di Goethe, ho completato il mio orario insegnando – o per meglio dire tentando di insegnare – quella di Shakespeare in un istituto professionale. Beh, vi posso garantire che per tenere certe classi non c’è NESSUN sistema, NESSUN insegnante ci riesce.

Anche costoro allora devono cambiare mestiere?

Daniele Orla