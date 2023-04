Global Student Prize, il premio per le azioni meritevoli degli studenti. Iscrizioni entro il 16 aprile

Scadrà domenica 16 aprile il termine per iscriversi al Global Student Prize, il premio per gli studenti dai 16 anni in su, che si sono distinti per azioni meritevoli e influenze positive sui loro coetanei. Per il vincitore anche un premio in denaro di 100mila dollari. La scorsa edizione è stata conquistata dal 17enne ucraino Igor Klymenko che ha sviluppato un drone che rileva le mine antiuomo.

Anche l’Italia è stata protagonista del premio (gemello del Global Teacher Prize) grazie a Mirko Cazzato, fondatore della start-up sociale ‘MaBasta’, attiva nella lotta al bullismo e al cyberbullismo. Mirko è stato tra i dieci finalisti del 2021, in quella che è stata la prima edizione del premio.

Per poter partecipare basta essere iscritto ad un istituto di scuola secondaria o ad un programma di formazione professionale, ma anche gli studenti part-time o quelli iscritti ai corsi online possono concorrere.

La valutazione degli studenti si baserà sui loro risultati accademici, sulla loro creatività e capacità di innovazione, su come operano da cittadini globali, sull’influenza positiva sui loro coetanei, sulla società e su come sanno superare le difficoltà per raggiungere gli obiettivi.

La prima selezione individuerà 50 candidati fra i quali ci sarà poi la scelta dei 10 finalisti. Il vincitore, annunciato a fine anno, sarà scelto dalla Global Student Prize Academy, composta da personalità di spicco.

Per saperne di più:

https://globalteacherprize.org/pages/globalstudentprize