Golden Globes, l’attore Paul Giamatti vince con un film sulla scuola e dedica il premio ai docenti: “Lavoro duro, rispettiamoli”

Nella serata di ieri, domenica 7 gennaio, ora californiana, si sono tenuti, al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills, i Golden Globes. I premi cinematografici hanno inaugurato la cosiddetta “awards season”, in attesa degli Oscar. A vincere, nella categoria “miglior interpretazione maschile” è stato Paul Giamatti.

Come riporta La Repubblica quest’ultimo, attore italoamericano 56enne, ha trionfato grazie al film “The Holdovers – Lezioni di vita”, in cui interpreta uno scontroso docente di lettere classiche di una scuola privata del New England, che rimane nel campus durante le vacanze di Natale per sorvegliare gli studenti che non possono tornare a casa, nel 1870. Particolare è stato il suo discorso di ringraziamento in occasione della vittoria della statuetta.

Giamatti ha dedicato la vittoria ai docenti: “È un film su un insegnante. Io interpreto un insegnante. Tutta la mia famiglia è composta da insegnanti. Tutti, da generazioni. Gli insegnanti sono brave persone. Dobbiamo rispettarli. Fanno una cosa buona. È un lavoro duro. Quindi questo premio è per gli insegnanti“, queste le sue parole.

Sparatoria Iowa, preside ferito gravemente

Proprio in questi giorni negli Stati Uniti c’è stata una sparatoria in una scuola nello stato dell’Iowa. Ad aprire il fuoco è stato uno studente 17enne.

Si tratta di Dylan Butler, che secondo la polizia, avrebbe agito da solo. Poco prima di agire il ragazzo ha postato una foto su TikTok che lo ritrae in quello che sembra essere il bagno della scuola con scritto “now we wait”, ossia “e adesso aspettiamo”.

Le forze dell’ordine hanno trovato all’interno del liceo un “rudimentale” dispositivo esplosivo, che è stato poi disinnescato. L’autore dell’attacco è entrato in azione alle 7.37 locali, circa 20 minuti prima che iniziassero le lezioni del primo giorno di scuola dopo le vacanze natalizie. “Fortunatamente a quell’ora c’erano pochi studenti e insegnanti nell’edificio”, ha detto lo sceriffo locale Adam Infante. Il suicidio del killer è stato rivelato dai media. Ancora sconosciuta la dinamica della sparatoria.

A morire nella sparatoria, come riporta Fanpage.it, uno studente di 11 anni. I feriti sono 5, 4 studenti più il dirigente scolastico, che sarebbe in grave condizioni.

Golden Globes, la trama di “The Holdovers”

Ecco la trama del film, il cui protagonista principale è un docente, secondo quanto riporta Ansa. Paul Hunham è professore di storia in un college del New England. Rigido ed esigente detesta gli studenti mediocri, figli dei ricchi benefattori che aspettano il diploma senza sforzo. Alla vigilia delle vacanze di Natale è incaricato di vegliare e di sorvegliare i ragazzi che non hanno nessun posto dove andare. Tra loro, in altezza e spirito, spicca Angus Tully, allievo brillante e problematico “dimenticato” dalla madre. Ostinati e diversamente inadeguati al mondo, Paul e Angus sono costretti a socializzare. Ma l’isolamento e il Natale accorceranno le distanze e li costringeranno a “rompere le righe” e a “mettersi in riga”.