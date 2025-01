Golfo del Messico: Google pronta al cambio di nome

Secondo quanto si legge sulle agenzie, Google sarebbe pronta a fare proprio l’ordine di Donald Trump e cambiare il nome di “Golfo del Messico” in “Golfo d’America” al fine, come dichiara il presidente Usa, di “onorare la grandezza americana”

Avrebbe infatti spiegato che non appena il cambiamento del nome sarà inserito nelle fonti ufficiali governative, Google si adeguerà e lo stesso è pronta a fare ritornando a chiamare Mount McKinley, come ha deciso Trump, la montagna in Alaska a cui Barack Obama aveva ridato il nome Denali assegnato, prima dell’invasione occidentale, dalle popolazioni native.

In un post su X di Google, si legge, riportano le agenzie, che Google Maps applica i cambiamenti di nome quando “vengono inseriti nelle fonti ufficiali governative. Per quanto riguarda le località geografiche americane, questo avviene quando è aggiornato il Geographic Names Information System. Quando questo avverrà, noi aggiorneremo rapidamente Google Map per mostrare il Mount McKinley e il Gulf of America.”

In ogni caso, Google Map ha fatto pure sapere che il Golfo del Messico rimarrà tale per il Messico, e non solo: “chi utilizza la mappa vedrà il nome ufficiale locale, tutti nel resto del mondo vedranno entrambi i nomi”.

“Può chiamarlo pure Golfo d’America nella sua parte continentale, ma per noi è ancora il golfo del Messico e per il mondo intero è ancora il golfo del Messico”: così la presidente dello Stato dell’America latina che ricorda come questo nome risalga alla fine del 1600.