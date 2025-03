Notte della Geografia, una disciplina fondamentale: al via l’ottava edizione, l’evento il 4 aprile alla Sapienza di Roma

Tredici eventi, tra laboratori didattici, seminari, mostre, presentazione di libri e conferenze sono pronti ad animare l’edizione 2025 della Notte Internazionale della Geografia alla Sapienza, quest’anno interamente dedicata al tema della legalità e della giustizia sociale, che si svolgerà dalle ore 17.00 fino alle 22.00, presso i locali della Facoltà di Lettere e Filosofia della Sapienza Università di Roma, in contemporanea in tutto il mondo venerdì 4 aprile.

Torna, come ogni anno a partire dal 2018, l’evento, giunto oramai alla sua ottava edizione, della GeoNight, a cura del Dipartimento di Lettere e Culture Moderne, in collaborazione con l’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia-AIIG. La manifestazione, promossa da EUGEO (Association of Geographical Societies in Europe) e supportata dall’Unione Geografica Internazionale, mira a stimolare un dialogo tra accademici, educatori, studenti e cittadini/e, migliorando la visibilità e l’incisività della disciplina stessa.

Il tema dell’edizione 2025

L’iniziativa – organizzata dal Museo della Geografia e dalle/dagli studenti e docenti del curriculum in Studi Geografici del Corso di dottorato in Scienze Documentarie, Geografiche, Linguistiche e Letterarie e dei Corsi di studio in Scienze Geografiche per l’Ambiente e la Salute e in Gestione e Valorizzazione del Territorio – verte quest’anno sui temi della legalità e della giustizia sociale, evidenziando come la geografia sia una disciplina fondamentale per comprendere le dinamiche spaziali che influenzano le relazioni sociali, economiche e politiche. Da qui, la scelta del titolo Educazione geografica per la legalità e la giustizia sociale, declinabile nelle differenti prospettive interdisciplinari dell’educazione sostenibile e dell’equità sociale. I tanti eventi e attività che si alterneranno nel corso della giornata, in linea con la politica di Ateneo di Terza Missione, sono infatti pensati per stimolare il dialogo con la società civile, promuovendo lo sviluppo di una cittadinanza scientifica consapevole quale forma compiuta di accesso alla conoscenza e quindi di democratizzazione.

Saranno 13 in totale gli eventi che si alterneranno nel corso della giornata, tra seminari, mostre, presentazioni di libri, tavole rotonde, laboratori didattici, visite guidate e conferenze tematiche tenute dai maggiori esperti del settore, aperti a un pubblico di ogni età, dagli adulti ai più piccini per i quali non mancheranno attività volte a stimolare la loro creatività e fantasia.

L’inaugurazione della manifestazione si terrà presso l’Aula di Geografia della Facoltà di Lettere e Filosofia (II piano) e vedrà la presentazione del libro “Domani c’è scuola” di Antonella Di Bartolo, moderata dal professore Riccardo Morri (Sapienza Università di Roma – Associazione Italiana Insegnanti di Geografia), a cui seguirà un seminario sul volume “Bambini all’inferno. Da Gaza ai Territori Occupati, undici storie d’infanzia nel cuore di un conflitto che colpisce prima di tutto gli innocenti” della giornalista Cecilia Gentile.

A partire dalle ore 17.00 avranno inizio le varie attività laboratoriali e seminariali, organizzate in collaborazione, tra gli altri, con Amnesty International, Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, INAPP e WINDTRE.

L’evento si concluderà alle 20.00, sempre presso l’Aula di Geografia, con una sessione plenaria moderata dalla Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia Arianna Punzi. Alla stessa, interverranno il Delegato Rettorale per il Polo Universitario Penitenziario della Sapienza Università di Roma, Pasquale Bronzo, la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale Sperone-Pertini di Palermo, Antonella Di Bartolo, la Vicedirettrice del Museo della Geografia di Roma, la geografa Sandra Leonardi, il docente dell’Università Cattolica e degli Istituti Carcerari di Rebibbia nonché direttore del Festival delle Spartenze, Giuseppe Sommario.

Come partecipare?

Per partecipare, è sufficiente iscriversi gratuitamente, fino al 2 aprile, al seguente link: http://tinyurl.com/nottegeo2025

Per conoscere tutte le attività, si rimanda al programma completo (Notte della Geografia 2025), disponibile anche alle seguenti pagine web: