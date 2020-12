Google down 14 dicembre: DaD interrotta, si scatenano gli studenti

Oggi, 14 dicembre, Google down, ha creato problemi di connessione Dad in tutto il mondo. Probabile si sia verificato un attacco hacker, come hanno riportato varie testate internazionali. A subire disagi, per il crash del colosso americano, anche le scuole, specialmente in questo particolare momento di emergenza sanitaria nella quale tantissime classi sono in Dad.

Le lezioni della sesta ora infatti, si sono improvvisamente interrotte, tra lo stupore generale, e il senso di smarrimento che si è generato tra professori e studenti.

Alcuni lettori hanno segnalato varie schermate in cui studentesse e studenti si sono sbizzarriti in frasi fantasiose:

Gli alunni meno studiosi hanno subito approfittato della situazione per evitare un’interrogazione tanto temuta, ringraziando quasi gli hackers che hanno mandato in tilt il sistema:

C’è chi poi ha pubblicato spunti di attualità per “giustificare” il Google down di oggi:

Questi sono alcuni degli screenshots inviati dai lettori, tanti altri risultano più coloriti o volgari e non li pubblichiamo. Una situazione che ha scatenato l’ironia di tanti.