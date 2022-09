GPS 2022, dopo il primo turno di nomine si procede con nuove convocazioni [DIRETTA ore 16:00]

Torniamo a parlare di nomine di supplenza annuale e fino al termine delle attività didattiche dalle GAE e dalle GPS, lo facciamo nella diretta de La Tecnica della Scuola del 6 settembre alle ore 16. Il titolo della diretta è:“GPS 2022, dopo il primo turno di nomine si procede con nuove convocazioni”, presenta Daniele Di Frangia e interverranno gli esperti di normativa scolastica Salvatore Pappalardo e Lucio Ficara.

I turni di nomina

Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall’ufficio scolastico territorialmente competente.

La mancata presentazione dell’istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento.

Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento.

Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell’ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria.

Le nomine seguono, ovviamente, l’ordine delle GaE che precedono le GPS I fascia e dopo seguono le GPS II fascia, ma bisogna specificare che gli specializzati su sostegno delle GPS I fascia precedono, solo per i posti di sostegno, le graduatorie incrociate delle GaE.

Rinuncia supplenza da Graduatoria di Istituto

La risposta che possiamo dare alla docente che ci scrive riguardo le sanzioni che saranno applicate per il non accettare una supplenza del dirigente scolastico dalle graduatorie di Istituto è quella scritta all’art.14, comma 2, dell’OM 112 del 6 maggio 2022. Ai sensi della suddetta norma, la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune, comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado diistruzione.

Analogamente, la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, per posto di sostegno, comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione; la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la

comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita.

La rinuncia a incarico da GPS

Gli aspiranti che abbiano rinunciato all’assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento. In buona sostanza la rinuncia sulla

base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, fa perdere la possibilità di conseguire supplenze per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento.

SEGUI LA DIRETTA, RISPONDEREMO ALLE TUE DOMANDE