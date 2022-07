Gps 2022, i consigli per non sbagliare scelte – VIDEO TUTORIAL

Torna l’appuntamento con la rubrica A domanda risponde del nostro esperto di normativa scolastica, Lucio Ficara. L’argomento di mercoledì 13 luglio è ancora incentrato sulle Gps: i consigli per non sbagliare scelte.

DOMANDA n.1

Per non rischiare l’esclusione dalle GPS per l’anno scolastico 2022-2023, come si deve agire nella procedura di scelta delle preferenze per l’ottenimento delle supplenze al 31 agosto e al 30 giugno?

RISPOSTA

L’aspirante alle supplenze che si trova inserito nelle GPS 2022-2024, durante la procedura di indicazione della scelta delle preferenze per l’ottenimento delle supplenze annuali o fino al termine della attività didattiche, deve inserire, in ordine di preferenza, tutte le tipologie di posto, tutte le classi di concorso e coprire tutte le preferenze, puntuali e/o sintetiche, della provincia di riferimento.

DOMANDA n.2

In caso di abbandono del servizio dopo avere accettato una supplenza da GPS fino al 31 agosto o fino al 30 giugno anche di uno spezzone di 7 ore, quali sarebbero le conseguenze?

RISPOSTA

Le conseguenze sarebbero molto pesanti. Il docente sarebbe escluso, per l’intero biennio 2022-2023 e 2023-2024, dalle GPS di tutte le classi di concorso e tipologie di posto, sarebbe escluso, solo per le supplenze al 31 agosto e al 30 giugno, anche dalle graduatorie di Istituto. Non sarebbe escluso invece dalle GI per supplenze brevi.

DOMANDA n.3

È possibile lasciare una supplenza breve da graduatoria di Istituto per una supplenza da GPS su uno spezzone?

RISPOSTA

Si è possibile lasciare una supplenza breve da graduatoria di Istituto per prendere uno spezzone fino al 30 giugno da GPS. Il tutto non comporterà alcuna sanzione per il docente.