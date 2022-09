GPS 2022, numerosi disagi in diversi Ambiti Territoriali

Mentre a viale Trastevere il Ministro Bianchi è impegnato a traslocare, in attesa di un nuovo inquilino che si insiederà dopo il 25 settembre 2022, emergono numerosi disagi per il funzionamento delle GPS in diversi Ambiti Territoriali. A Reggio Calabria è previsto l’annullamento degli incarichi e il rifacimento dell’intera procedura.

GPS Lombardia in ritardo tutte le province

Per quanto riguarda le nomine degli incarichi di supplenza annuale e fino al termine delle attività didattiche da GPS, c’è da dire che in Lombardia c’è un ritardo diffuso in tutti gli ambiti territoriali. L’ufficio scolastico di Varese non riuscirà a prevedere gli incarichi prima del 10 settembre, anche a Milano la situazione non è rosea. Dall’ufficio scolastico di Como arrivano notizie che le GPS sono state ripulite dagli aspiranti che andavano esclusi e dagli errori, si potrebbe operare già gli incarichi entro questo fine settimana. Bergamo ha già fatto gli incarichi, mentre a Monza Brianza ancora è tutto da fare.

GPS Reggio Calabria è tutto da rifare

L’ambito provinciale di Reggio Calabria aveva già operato gli incarichi di supplenza da GaE e GPS, i docenti avevano già preso servizio. Adesso l’ufficio scolastico della città calabrese ha deciso di annullare tutto e di rifare nuovamente gli incarichi con le graduatorie corrette. Un problema causato dalle procedure telematiche e non certamente per l’impegno encomiabile dei funzionari dell’Ambito Territoriale reggino.