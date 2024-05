GPS 2024/2026, docenti di ruolo e iscrizione in prima fascia

Una nostra lettrice laureata e abilitata nella classe di concorso A022, di ruolo nella scuola primaria da ben 3 anni, non avendo ottenuto il trasferimento nella provincia di residenza, ci chiede se può presentare domanda per essere inserita nella GPS della provincia di residenza per la classe di concorso suddetta.

Domanda d’iscrizione

L’art. 7 dell’O.M. nell’indicare chi può fare domanda per essere inserito in GPS non pone alcun divieto per i docenti di ruolo; l’unica regola da rispettare, pena l’esclusione, è quella di presentare la domanda, attraverso specifica procedura informatica e avendone i requisiti previsti:

• In un’unica provincia,

• Per una o più delle GPS e per le correlate graduatorie d’istituto di seconda e terza fascia (quest’ultima condizione non è obbligatoria nella misura in cui serve per le supplenze da parte dei dirigenti scolastici.)

Contratti a tempo determinato per il personale in servizio

L’art. 47 del CCNL 2019/2021 nel sostituire l’art. 36 del precedente contratto dispone che “il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede”.

Stato giuridico

Il docente di ruolo che presenta domanda e accetta un contratto a tempo determinato, per un diverso grado d’istruzione ovvero per altra tipologia di posto, assume lo stato giuridico del personale docente non di ruolo anche per quanto riguarda la fruizione delle ferie. Fermo restante che l’accettazione dell’incarico comporta la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell’incarico.

Riscontro alla lettrice

In considerazione che la nostra lettrice ha dichiarato di avere l’abilitazione nella classe di concorso A022, può iscriversi in GPS prima fascia posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, nella misura in cui il decreto 255 del 22 dicembre 2023 ha accorpato le classi A012 e A022 nella nuova classe A012 denominata “discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I grado e di II grado.”