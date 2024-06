Gps 2024-26, proroga della domanda al 24 giugno, c’è speranza che inizino i corsi da 30 cfu per i triennalisti?

Ieri, 10 giugno, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha disposto la proroga del termine di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura di aggiornamento delle graduatorie provinciali delle supplenze. Il provvedimento viene incontro alla richiesta della Crui per soddisfare le esigenze di alcune Università di ultimare i percorsi di abilitazione in corso. Per effetto di tale proroga, il nuovo termine scadrà il 24 giugno prossimo, alle 23,59.

Della proroga al 24 giugno e di tutte le informazioni utili abbiamo parlato nel corso della diretta della Tecnica risponde live. Nel corso della diretta, l’esperto di normativa scolastica prof. Lucio Ficara ha risposto alla seguente domanda:

C’è speranza che inizino i corsi da 30 CFU per i triennalisti, utili per questo aggiornamento, vista la proroga?

“La speranza ci sarebbe e resta valida, e lo dice la stessa proroga, la data del 30 giugno 2024 come ultima data utile per lo scioglimento di qualsiasi riserva. Non credo che 30 cfu anche per i triennalisti possano essere svolti in tre settimane, consentendo anche lo scioglimento di una qualsiasi riserva opportuna. La vedo veramente dura dal punto di vista dei tempi dei tempi sia per l’inizio del percorso ma soprattutto per lo svolgimento di tutto il percorso e dunque del risultato finale”.

Sono passate settimane dalla pubblicazione dell‘ordinanza ministeriale 88 del 16 maggio 2024 per la compilazione della domanda GPS 2024/26. La data di scadenza è stata fissata inizialmente alle 23.59 di oggi, lunedì 10 giugno. Gli aspiranti avranno altri 14 giorni per inviare la domanda.

