Gps 2024/26, Uil Scuola chiede chiarimenti sulla validità CLIL e riconoscimento del punteggio

La UIL Scuola RUA ha inviato una lettera al Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) riguardo la mancata valutazione dei corsi CLIL inseriti nelle domande per le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per il biennio 2024/26. Nella lettera, si evidenzia come alcuni Ambiti Territoriali stiano escludendo i corsi CLIL, basandosi su una nota del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) che riguarda la validità legale dei corsi CLIL rilasciati dalle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici.

La UIL sottolinea che la nota del MUR si riferisce solo a una specifica tipologia di corsi CLIL e non dovrebbe influenzare la valutazione dei titoli per le GPS, che è competenza esclusiva del MIM. La Federazione chiarisce che esistono diverse tipologie di corsi CLIL, con differenti requisiti e punteggi riconosciuti per le GPS. Tra questi:

Corsi CLIL da 1500 ore e 60 CFU senza tirocinio: Riconosciuti con un punteggio massimo di 9 punti nelle GPS se combinati con una certificazione linguistica di livello C2. Corsi CLIL da 1500 ore e 60 CFU con tirocinio: Riservati a docenti abilitati e con un punteggio massimo di 6 punti. Corsi CLIL da 20 CFU con tirocinio: Riservati a docenti in servizio e con selezione specifica.

UIL evidenzia che alcuni Uffici Scolastici Regionali stanno facendo confusione, contestando anche i corsi di perfezionamento CLIL che dovrebbero essere valutati nelle GPS. UIL chiede quindi un intervento urgente del MIM per chiarire la situazione e garantire una valutazione corretta e uniforme dei titoli, evitando inutili contenziosi.