Gps 2024, aver prestato lodevole servizio, deve essere flaggato? Risponde l’esperto

Di recente diversi docenti che stanno compilando la domanda Gps 2024/26 ci hanno domandato cosa volesse dire la frase presente nel form della compilazione nei titoli di preferenza “Aver prestato lodevole servizio nell’amministrazione che ha indetto il concorso” e se si deve flaggare. A rispondere è il nostro esperto, il prof Lucio Ficara:

Per lodevole servizio prestato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione (non nella Pubblica Amministrazione) per non meno di un anno, si intende un servizio prestato a scuola (come docente o anche personale Ata) per la durata di un anno scolastico senza avere ricevuto nessuna nota di demerito o sanzione disciplinare.

Quindi, se si è in questa condizione, si può flaggare il form.

✅ (29:55) Se non viene flaggato lodevole servizio fa nulla? o è obbligatorio?