Gps 2024, se accetto un posto, posso lasciarlo per un interpello? Risponde l’esperto

Delle nomine da Gps, del funzionamento dell’algoritmo, delle rettifiche e delle polemiche scaturite, abbiamo parlato nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, giovedì 19 settembre, alle ore 16,00. Ospiti gli esperti di normativa scolastica, proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo. Diretta visibile, sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

Un lettore ci ha posto una domanda: “Se accetto un posto fino ad avente diritto, posso lasciarlo per un interpello al 30/06?”.

Risponde l’esperto Lucio Ficara: “Nella nella norma degli interpelli è previsto esplicitamente che parteciperanno agli interpelli tutti coloro che hanno i requisiti e che non abbiano un contratto in essere, dunque, non abbiano avuto un contratto da GPS o da graduatore d’istituto, se hanno un contratto non possono partecipare”.

