Gps: alcune domande per il Ministro

Ci piacerebbe porre al Ministro Bianchi e alla sua squadra queste semplici domande:

1. ritenete sia corretto far compilare una domanda di scelta scuole senza avere davanti un prospetto di disponibilità dell’organico? Ci siamo ritrovati a inserire preferenze al buio, cercando la strategia più idonea e pregando di azzeccare, come fosse una partita al Totocalcio. (Non dite non è vero, perché basta accedere ai siti degli uffici scolastici provinciali e verificare autonomamente. Esempio: Pesaro Urbino – disponibilità organico pubblicata l’8 Settembre e così via).

2. Ritenete sia corretto far compilare una domanda così importante, che guarda il futuro lavorativo di ogni aspirante docente ad Agosto, quando sindacati e segreterie sono per la maggior parte in ferie? Oltre al danno di non sapere il numero di posti vacanti, la beffa di non poter chiarire dubbi, affidandosi unicamente a gruppi Facebook, testate giornalistiche di riferimento, a cui veramente va la massima stima, nella speranza di uscirne vincitori e non vinti.

3. Ritenete sia corretto che un algoritmo selezioni un insegnante, assegnando la scuola mediante un puro incrocio di dati che hanno lasciato a casa persone con punteggi alti e portato a scuola persone con punteggi bassi? Non dovrebbe valere la legge “più insegni, più punti fai, più possibilità di lavorare hai?”.

Si vuole digitalizzare il sistema, si vuole informatizzare il sistema e si può essere d’accordo, ma ritenete corretto che questa sia la modalità funzionante?

L’assetto scolastico merita una grande rivoluzione, merita una maggiore attenzione e merita uno svecchiamento per adeguarsi a standard europei ancora oggi (2022) molto molto lontani.

In attesa di risposte concrete, di cambiamenti lungimiranti, guardiamo il pc, augurandoci ci possano essere nuovi turni di nomina o assunzioni da graduatorie d’istituto.

Qualora Voi possiate aiutarci, grazie mille.

Ilaria Menchinelli